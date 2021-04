Italia, nuovo sponsor: Adidas sostituirà Puma ?

Spunta un nuovo sponsor tecnico in vista dei prossimi Mondiali in Qatar 2022, con Adidas che può prendere il posto della rivale e connazionale casa tedesca Puma.

Interessanti indiscrezioni che arrivano direttamente da Oltremanica: secondo il sito Footyheadlines, sempre in prima linea tra i rumors attorno alle Nazionali di calcio, l’Italia potrebbe affidarsi a un nuovo sponsor tecnico e commerciale: l’Adidas.

Questo cambio porterebbe a più introiti per gli azzurri di Roberto Mancini e una maggiore visibilità del brand sul mercato, oltre a una migliore traspirazione della pelle sfruttando il microtessuto Adidas, attenta come non mai al miglioramento costante delle performance dei propri atleti.

Ma perché questo cambio a ridosso dei Mondiali qatarioti e non già agli Europei di quest’estate, giocati (solo in parte) in casa ? Semplice, il contratto stipulato con Puma dall’Italia nel 2015 ha validità di 7 anni, e scadrà proprio nel 2022, anno in cui tutti spereremmo di vedere qualificati alla fase finale i 4 volte campioni del mondo.

Le strade, quindi, si divideranno: Puma non sarà più la fornitrice ufficiale delle maglie di Immobile e compagni a partire dall’anno avvenire. Nel frattempo, la medesima casa sportiva ha lanciato sui social le nuove maglie da trasferta e da portiere per le prossime partite, come a voler mascherare un addio oramai sempre più vicino.

Cambio di rotta, seppur ininfluente, della nostra Nazionale per le prossime stagioni, con il brand Adidas che si tinge di azzurro e una piccola curiosità alle spalle: in caso di qualificazione, sarà il terzo campionato del mondo che l’Italia vestirebbe il marchio tedesco, dopo quelli del 1974 e 1978.

Non c’è due senza tre insomma, forma di buon augurio per il Mondiale che verrà. E chissà se questo cambio, appellandosi a ogni tipo di scaramanzia, possa portare quel briciolo di speranza in più per la spedizione in Medio-Oriente e guardare, dall’alto, tutto il mondo.

