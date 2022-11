Italia, out Cristante, Frattesi, Scamacca, Emerson e Toloi: Mancini convoca Parisi e Pinamonti

Italia: Non ce la fanno Toloi e Emerson Palmieri, il CT promuove Parisi che era già stato convocato nell’Under 21. AGGIORNAMENTO: infortunati anche Cristante, Frattesi e Scamacca, sostituito da Pinamonti

Roberto Mancini deve far fronte alle indisponibilità delle ultime ore di Toloi e Emerson, che sono stati esclusi dalle convocazioni a causa dei rispettivi infortuni e che, quindi, non prenderanno parte alle amichevoli della Nazionale in programma con Albania e Austria. Per sopperire queste assenze il tecnico italiano ha deciso di promuovere Fabiano Parisi, terzino destro dell’Empoli che aveva già ricevuto la chiamata dell’Under 21 e che, invece, nelle prossime ore raggiungerà il gruppo della nazionale maggiore.

La lista dei convocati di Roberto Mancini era stata diramata proprio nelle ultime ore dove il commissario tecnico aveva convocato ben 31 giocatori, incluse alcune sorprese come i giovanissimi Pafundi, classe 2006 dell’Udinese, e Samuele Ricci, classe 2001 del Torino.

Il CT sta cercando di avviare un nuovo ciclo e di dare quante più opportunità possibili ai giovani emergenti, vista la carenza di giocatori italiani di talento. Il tema del non puntare sul settore giovanile italiano è stata la causa dell’assenza della nostra nazionale agli ultimi due mondiali, situazione del tutto anomale per un paese che in bacheca conta 4 Mondiali e 2 Europei.

AGGIORNAMENTO – Brutte notizie per Mancini, che perde anche Cristante, Frattesi e Scamacca, ma decide di convocare il solo Pinamonti.