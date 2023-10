Italia, convocati per Malta e Inghilterra: il Ct Spalletti chiama Udogie, Bonaventura e Kean

Italia: I convocati di Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni degli azzurri contro Malta e Inghilterra validi per le qualificazioni ad Euro 2024.

Luciano Spalletti – StadioSport.it

Dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord e la vittoria di misura ottenuta contro l’Ucraina nel corso dell’ultima parentesi della sosta nazionale, l’Italia di Luciano Spalletti cerca lo slancio definitivo nel Gruppo C per stappare un pass per i prossimi Europei 2024 ed evitare del tutto gli eventuali sorteggi.

I prossimi due impegni degli azzurri saranno contro Malta e Inghilterra dove il margine d’errore in casa Italia è veramente minimo. Gli uomini di Spalletti sono attualmente secondi nel girone con 7 punti a pari merito con l’Ucraina e con la Macedonia, che si affronteranno sabato 10 ottobre, stesso giorno in cui gli azzurri dovranno superare la gara contro i maltesi. La prova del nove degli azzurri, dunque, non sarà in maniera significativa quella contro i maltesi, ma piuttosto quella contro gli inglesi, dove in caso di insuccesso gli azzurri rischierebbero seriamente di compromettere il secondo posto nel girone.

Nelle ultime ore Luciano Spalletti ha diramato la lista dei propri convocati in vista dei prossimi due impegni degli azzurri, tra le assenze spiccano quelle di Immobile e Retegui, entrambi vittime di infortuni, mentre tra i convocati tornano Berardi, Scamacca e Bonaventua che erano restati a casa durante gli ultimi impegni degli azzurri. Da menzionare, inoltre, la prima chiamata con la nazionale maggiore di Destiny Udogie.

Ecco l’elenco completo di tutti i convocati dal Ct Spalletti:

PORTIERI – Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI – Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI – Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI – Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).