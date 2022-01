Italia, convocati per lo stage: Mancini chiama Balotelli, Joao Pedro, Gabbiadini, Luiz Felipe e Frattesi

L’Italia di Mancini si prepara ad affrontare, nel mese di marzo, i playoff che dovrebbero condurla ai Mondiali in Qatar 2022. Il tecnico di Jesi chiama 35 azzurri a rapporto. C’è Mario Balotelli. Tra gli esordienti, anche Luiz Felipe, Frattesi e Joao Pedro.

L’Italia di Roberto Mancini punta il mirino sugli spareggi Mondiali che si disputeranno a fine marzo. Se il primo impegno contro la Macedonia del Nord appare ampiamente alla portata, a spaventare è l’eventuale finale, da disputarsi in “terra nemica” contro una tra Turchia e Portogallo.

Il CT sfrutterà la settimana di sosta in campionato per testare alcuni uomini in vista di queste partite cruciali. Dal 26 al 28 gennaio prossimi i 35 azzurri inclusi nella lista diramata oggi sul sito della FIGC, si raduneranno a Coverciano per consentire a Mancini eventuali carte alternative da giocarsi contro gli avversari che ci attenderanno al varco.

Nella lista “sperimentale” del Mancio figurano, come detto, ben 35 nomi. Tra questi, alcuni sono autentiche novità per i colori azzurri: Joao Pedro, italobrasiliano da dieci gol stagionali, che sta cercando di portare il Cagliari alla salvezza; Luiz Felipe, altro “oriundo”, punto fermo della Lazio da diverse stagioni; e poi tante giovani promesse, tra cui Frattesi, Fagioli, Ricci, che hanno costituito in questi anni l’ossatura della Nazionale under 21.

Tra i ritorni, invece, ne spicca uno piuttosto clamoroso: Mario Balotelli. Una sorta di figlio (ribelle) che l’allenatore marchigiano ha allevato calcisticamente, nel periodo di militanza all’Inter e al Manchester City, alternando momenti di idillio, ad altri di tensione, arrivando quasi alle mani ai tempi del City.

Mario, oggi punto fermo dell’Adana Demirspor, ha l’ultima occasione della propria carriera di rilanciarsi a livelli internazionali. Torna in azzurro anche Mattia De Sciglio, che con Allegri sta riconquistando spazio e fiducia in questa quinta stagione alla Juventus.

Italia: la lista dei 35 convocati da Roberto Mancini

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

