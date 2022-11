Italia, convocati Albania e Austria: il ct Mancini chiama Fagioli, Miretti e Pafundi

Italia: il CT Roberto Mancini ha reso nota la lista dei convocati per le due amichevoli che la Nazionale dovrà affrontare contro Austria e Albania.

Italia: i convocati di Roberto Mancini

Roberto Mancini ha convocato 31 calciatori, che prenderanno parte alle amichevoli con Austria e Albania nel corso della prossima settimana. Prima chiamata per Pafundi, giovane attaccante classe 2006 dell’Udinese che arriva a vestire per la prima volta la casacca azzurra. Al ritorno in maglia azzurra anche Federico Chiesa, che ritorna in nazionale dopo un anno, con lui due compagni di squadra Miretti e Fagioli. I due gioiellini della Juventus stanno dimostrando sempre di più di saper meritare palcoscenici di grande importanza, aggiudicandosi ancora una volta la chiamata del CT.

Da citare anche la convocazione di Samuele Ricci e Vincenzo Grifo, il primo sta dimostrando di poter essere un titolare nel Torino di Juric, il tecnico croato più volte nel corso di questa stagione gli ha affidato una maglia da titolare, facendogli guadagnare la chiamata in azzurro; il secondo, invece, quest’anno ha già messo ben 6 reti e 2 assist con la maglia del Friburgo.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli)

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Sassuolo), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Nicolò Zaniolo (Roma)