Italia: anche Barzagli nello staff del ct Mancini

L’ex difensore sarà il nuovo assistente tecnico delle giovanili degli azzurri.

Andrea Barzagli

La BBC è pronta a ricongiungersi in Nazionale, ma con ruoli diversi.

Infatti, se per Giorgio Chiellini l’avventura sui campi da calcio non è ancora finita, dato il rinnovo del suo contratto con la Juventus e la voglia di essere protagonista ai mondiali di Qatar 2022, e per Leonardo Bonucci è ancora lontano il pensiero di un ritiro dal prato verde, l’ex difensore degli azzurri e della Juve Andrea Barzagli è pronto a tornare a vestire il tricolore in qualità di assistente tecnico.

Roberto Mancini potrà, dunque, contare su un altro uomo di grande carisma che conosce alla perfezione l’ambiente azzurro da poter affiancare alla già collaudata coppia composta da Daniele De Rossi e Gianluca Vialli.

Andrea Barzagli è pronto, dalla prossima stagione, a far parte dello staff dei campioni d’Europa in carica in qualità di assistente tecnico delle Nazionali Giovanili maschili e ricoprirà un ruolo di grande importanza per la crescita dei ragazzi delle selezioni di età inferiore.

Il suo ruolo comprenderà sia l’osservazione degli Under 15 che quella degli Under 20, impreziosendo i giudizi dello staff riguardo i possibili crack del nostro calcio o dei giocatori pronti a fare il grande salto.

Campione del Mondo nel 2006, icona della Juventus e grande protagonista nelle Nazionali successive, Andrea Barzagli è sicuramente l’uomo giusto per continuare il percorso di crescita della nostra Nazionale e chissà se, 16 anni dopo, non possa essere di buon augurio per diventare uno dei pochi a vincere il Mondiale sia da giocatore, che da membro dello staff.

