Inter-Udinese 3-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 3-1 per l’Inter la gara contro l’Udinese valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Agli ospiti non basta il momentaneo pareggio siglato da Lovric.

Spirito di gruppo: “I ragazzi stanno bene insieme e lavorano alla grande. Sia chi è partito titolare, che chi è subentrato ha messo tutto in campo. Niente da dire, c’è da continuare con questo affiatamento”.

Duo offensivo in Champions: “Tenere fuori qualcuno tra Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez di certo non è semplice. Avere però i 3 attaccanti in forma per me è una grande gioia, che mi permette di poter svariare e scegliere più liberamente”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Testa al Porto: “Mancano 2 giorni e mezzo alla gara. Oggi abbiamo consumato tante energie, non sarà facile giocare contro di loro, ma sappiamo di avere delle grandi potenzialità”.

Terreno di gioco: “Il campo di San Siro in questo momento disturba le giocate. Giocando però sia noi che il Milan ogni 2 giorni e mezzo non è facile risolvere questo problema. Con l’arrivo del bel tempo speriamo che possa esserci un grande miglioramento”.