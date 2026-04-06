Inter travolge la Roma 5-2: la svolta di Chivu nasce nella ripresa e cambia tutto

Inter-Roma - Stadiosport.it

L’Inter risponde con forza dopo un periodo complicato e manda un segnale chiarissimo al campionato travolgendo la Roma con un netto 5-2. Una vittoria che non è solo pesante nel risultato, ma soprattutto nel modo in cui è arrivata. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Cristian Chivu cambia completamente marcia nella ripresa e prende il controllo totale della partita.

Il ritorno di Lautaro Martinez è stato decisivo. L’attaccante argentino, fermo da settimane per un infortunio, ha subito lasciato il segno con una doppietta. Accanto a lui brillano anche Hakan Calhanoglu, autore di un gol straordinario dalla distanza, Marcus Thuram e Nicolò Barella, che completano una prestazione offensiva di altissimo livello.

Questa vittoria assume un valore ancora più importante se si considera il momento dell’Inter, che arrivava da risultati poco convincenti. Il successo contro la Roma rappresenta una vera ripartenza, costruita su intensità, qualità e soprattutto mentalità.

Chivu cambia tutto all’intervallo: “Dovevamo chiuderla subito”

Il punto di svolta arriva chiaramente all’intervallo. Cristian Chivu è stato diretto nel suo messaggio alla squadra: serviva un approccio completamente diverso nella ripresa. L’obiettivo era chiaro, non gestire ma dominare e chiudere la partita.

La risposta dei giocatori è stata immediata. L’Inter è rientrata in campo con maggiore aggressività, ritmo più alto e una volontà evidente di imporre il proprio gioco. Il terzo gol arrivato nei primi minuti del secondo tempo ha acceso definitivamente la squadra e ha cambiato l’inerzia della gara.

Secondo Chivu, nelle partite precedenti la squadra aveva commesso l’errore di abbassarsi troppo dopo essere passata in vantaggio. Contro la Roma, invece, l’atteggiamento è stato opposto. L’Inter ha continuato ad attaccare, senza concedere spazi e senza permettere agli avversari di rientrare in partita.

La chiave tattica: più coraggio e gioco verticale contro una Roma organizzata

Dal punto di vista tattico, la sfida non era semplice. La Roma aveva iniziato bene, sfruttando ampiezza e movimenti per mettere in difficoltà l’Inter. Pressare alto non era facile, soprattutto contro una squadra capace di svuotare il centrocampo e attaccare sulle fasce.

Nel primo tempo, l’Inter aveva mostrato qualche difficoltà proprio nella gestione di queste situazioni. Calhanoglu era costretto a giocare più basso, mentre la Roma riusciva a gestire il ritmo con maggiore continuità. La svolta arriva nella ripresa, quando i nerazzurri alzano il baricentro e aumentano l’intensità.

L’Inter inizia a muovere il pallone più velocemente, rompe le linee difensive e porta più uomini in zona offensiva. Il risultato è una squadra più aggressiva, capace di recuperare palla rapidamente e trasformare ogni azione in un’occasione pericolosa.

La differenza si vede soprattutto nei duelli individuali e nella capacità di vincere le seconde palle. Più corsa, più determinazione e più convinzione hanno permesso all’Inter di prendere il controllo totale della partita.

San Siro si stringe attorno a Bastoni: segnale forte dopo le polemiche

Tra i momenti più significativi della serata c’è anche l’ovazione per Alessandro Bastoni, accolto con grande affetto dal pubblico di San Siro al momento della sostituzione. Un gesto importante, soprattutto dopo le polemiche e le critiche ricevute nelle ultime settimane.

Il difensore era finito al centro dell’attenzione dopo episodi discussi e prestazioni analizzate duramente da media e tifosi. Si era parlato anche di un possibile addio, con l’interesse del Barcellona sullo sfondo. Questo sostegno rappresenta quindi un segnale forte.

La risposta dello stadio dimostra come l’ambiente nerazzurro voglia proteggere i propri giocatori nei momenti difficili. Un elemento che può diventare fondamentale nella parte finale della stagione.

Chivu lancia un messaggio al calcio: “Serve un cambio di mentalità”

Nel post partita, Cristian Chivu ha voluto allargare il discorso oltre il campo. Il tecnico ha sottolineato come il calcio moderno sia sempre più condizionato da negatività e critiche eccessive, spesso amplificate da media e social.

Secondo Chivu, la responsabilità è condivisa tra tutti: allenatori, giocatori, giornalisti e tifosi. Il rischio è quello di perdere il vero significato del calcio, che dovrebbe essere prima di tutto passione e divertimento.

Il messaggio è chiaro: serve un cambio di approccio. Meno pressione distruttiva e più supporto, soprattutto per i giovani e per chi vive momenti difficili. Un tema sempre più attuale in un calcio dove l’attenzione mediatica è costante.

La vittoria contro la Roma non è solo un risultato importante, ma anche un punto di partenza. L’Inter ha dimostrato maturità, qualità e carattere. Ora la sfida è dare continuità a questa prestazione e trasformarla in un nuovo slancio per il finale di stagione.