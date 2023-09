Inter-Sassuolo, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-2 per il Sassuolo il match contro l’Inter valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Ai nerazzurri non basta il vantaggio firmato Dumfries. A decidere la partita per gli ospiti, in rimonta, ci pensano Bajrami e Berardi.

Passività offensiva: “Abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra in salute. Concedendo, in toto, giusto un paio di ripartenza. Per quello che abbiamo creato avremmo potuto fare anche più di un gol. Nel secondo tempo salvo solo la partenza, dall’1-1 in poi abbiamo perso lucidità”.

Berardi gol: “Tanto merito a Domenico per il goal. Sarebbe ingiusto sminuire la sua prodezza. Ha fatto un eurogol, che non capita tutti i giorni. Ciò che mi da rabbia è la mancata reazione, non la marcatura sul tiro del 10 del Sassuolo”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Amarezza: “Questo KO ci abbatte e non poco. I ragazzi erano molto giù negli spogliatoi, ma non c’è tempo per rimuginare. Tra 48 ore dovremo scendere di nuovo in campo, consci degli errori commessi quest’oggi così da non ripeterli”.

Sanchez: “Alexis sta bene. Peccato non averlo avuto durante la preparazione, ma la cosa che ci avvantaggia è che conosce molto bene il nostro modo di fare calcio e di stare in campo”.

Infortunio Arnautovic: “La mancanza di Marko riduce un po’ all’osso le nostre rotazioni offensive. La sua è una mancanza da non sottovalutare, così come quelle di Sensi e di Cuadrado. Spero di riaverli il prima possibile”.