Inter – Roma Diretta Tv e Streaming Live Serie A 31° Giornata

Dove vedere Inter – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 31° Giornata Serie A, Domenica 5 Aprile ore 20:45.

L’Inter nelle ultime 3 giornate ha preso 2 solo punto con 2 pareggi e 1 sconfitta e con la corsa Scudetto che è riaperta la sfida contro la Roma a San Siro appare decisiva per i nerazzurri che non possono permettersi un ulteriore passo falso.

La lotta per il titolo di Serie A entra nel vivo e l’Inter si prepara a un appuntamento chiave che può indirizzare in modo concreto la stagione. I nerazzurri, attualmente in vetta alla classifica, ospiteranno la Roma a San Siro in un match serale che promette intensità, pressione e possibili sviluppi decisivi nella corsa allo Scudetto.

Nonostante il vantaggio di sei punti sul Milan, la squadra nerazzurra non può permettersi cali di concentrazione. I risultati recenti hanno infatti riaperto i giochi con l’Inter che dopo aver perso di misura il derby contro il Milan non è andata oltre il pareggio contro l’Atalanta e Fiorentina consentendo ai rossoneri di recuperare terreno e restare pienamente in corsa.

Quando mancano ormai solo otto giornate alla fine del campionato l’Inter ha 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli, una situazione che mantiene alta la tensione e rende ogni partita determinante.

La sfida contro la Roma rappresenta quindi molto più di un semplice scontro diretto: è un banco di prova per confermare la leadership e respingere l’assalto delle inseguitrici.

I giallorossi, dal canto loro, cercano punti pesanti per cercare di recuperare terreno per il quarto posto importante obiettivo stagionali, rendendo il confronto ancora più imprevedibile e combattuto.

Con il calendario che entra nella fase decisiva, l’Inter sa che ogni passo falso potrebbe riaccendere definitivamente la corsa al titolo, mentre una vittoria rafforzerebbe in modo significativo la propria posizione in vetta alla Serie A.

Formazioni Ufficiali di Inter – Roma:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Cocchi, Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Angeliño, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziółkowski, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy, Zaragoza.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

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Dove vedere Inter – Roma in Diretta TV e streaming:

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La sfida Inter – Roma di Domenica 5 Aprile alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Inter – Roma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Inter:

Inter, momento delicato ma Scudetto ancora nel mirino: sfida alla Roma per il riscatto

Dopo il successo contro la Juventus nel recente Derby d’Italia, l’Inter ha attraversato una fase complicata che ha rallentato il suo rendimento su più fronti. Il calo di risultati è coinciso con l’assenza del capitano Lautaro Martinez, elemento chiave nell’equilibrio e nella leadership della squadra nerazzurra.

Il percorso europeo si è interrotto bruscamente con due sconfitte consecutive contro il Bodo/Glimt, che hanno sancito l’eliminazione dalla Champions League. In ambito nazionale, invece, sono arrivati segnali contrastanti: una vittoria contro il Genoa e un pareggio senza reti in Coppa contro il Como, prima della sconfitta nel Derby della Madonnina contro il Milan.

La squadra guidata da Cristian Chivu ha poi subito un pareggio nel finale contro l’Atalanta, seguito da una serie negativa in campionato con tre partite senza vittorie, un evento che non si verificava dall’aprile 2023. Prima della pausa per le nazionali, l’Inter si è fatta rimontare dalla Fiorentina allo Stadio Franchi, chiudendo sull’1-1 contro una squadra in lotta per non retrocedere.

Questi risultati hanno ridotto il vantaggio in classifica: il margine sulla vetta della Serie A è ora di sei punti, con il Milan ancora in corsa e il Napoli campione in carica che si è avvicinato fino a sette lunghezze. Una situazione che riapre scenari inattesi nella corsa al titolo.

Nonostante il momento altalenante, la stagione può ancora regalare soddisfazioni importanti. L’Inter è infatti in corsa per un possibile doppio successo nazionale, con la semifinale di Coppa Italia contro il Como che si deciderà nella gara di ritorno prevista nelle prossime settimane.

A livello interno, i numeri casalinghi restano solidi: 11 vittorie, due pareggi e solo due sconfitte in campionato confermano la forza della squadra a San Siro. Ora, alla vigilia dello scontro tra Milan e Napoli, i nerazzurri hanno l’occasione di rilanciarsi battendo la Roma, già superata per 1-0 nella gara d’andata disputata a ottobre.

Come arriva la Roma:

Roma tra speranze Champions e ostacolo Inter: trasferta decisiva a San Siro

Negli ultimi anni la Roma ha spesso faticato a San Siro, ma i numeri più recenti raccontano una realtà diversa. I giallorossi hanno infatti conquistato due vittorie nelle ultime tre trasferte contro l’Inter, compreso il successo firmato da Matias Soulé poco meno di un anno fa, un precedente che alimenta fiducia alla vigilia di una sfida cruciale.

La squadra capitolina arriva a questo appuntamento dopo aver smaltito la delusione per l’eliminazione in Europa League contro il Bologna. Prima della sosta per le nazionali, la Roma ha ritrovato il successo battendo il Lecce per 1-0, interrompendo una striscia negativa di cinque partite senza vittorie che aveva pesato sulla classifica.

Questo risultato ha rilanciato le ambizioni europee: i giallorossi hanno raggiunto la Juventus a quota 54 punti, portandosi a sole tre lunghezze dal quarto posto occupato dal Como, in una corsa serrata per l’ultimo posto disponibile in Champions League. Il calendario, però, si presenta tutt’altro che favorevole.

Nel finale di stagione la Roma dovrà affrontare avversari di alto livello come Atalanta, Fiorentina, Bologna e Lazio, un percorso che rende la trasferta contro l’Inter uno degli snodi più delicati. A guidare la squadra c’è Gian Piero Gasperini, tecnico che in passato ha avuto un’esperienza breve e poco fortunata proprio sulla panchina nerazzurra.

I precedenti personali dell’allenatore non sorridono: Gasperini ha perso 18 delle 32 sfide contro l’Inter, più di qualsiasi altro avversario nella sua carriera. Anche i numeri stagionali fuori casa rappresentano un campanello d’allarme, con un rendimento nettamente inferiore rispetto a quello interno.

La Roma ha infatti raccolto 10 punti in meno in trasferta rispetto alle gare casalinghe, e l’ultima vittoria lontano dall’Olimpico in tutte le competizioni risale a gennaio. Non solo: sette delle dieci sconfitte in campionato sono arrivate proprio fuori casa, rendendo questa lunga trasferta verso il nord una sfida complessa e piena di insidie.

Pronostico Inter-Roma:

La sfida tra Inter e Roma si preannuncia equilibrata e combattuta, ma con un leggero vantaggio per i padroni di casa. Il nostro pronostico è Inter-Roma 1-0, risultato che riflette un confronto serrato deciso da episodi.

Il possibile ritorno di Lautaro Martinez, vero punto di riferimento dell’attacco nerazzurro, può rappresentare la svolta per interrompere il recente calo e rilanciare la corsa al titolo di Serie A. La sua presenza aumenta in modo significativo la pericolosità offensiva dell’Inter, soprattutto contro difese organizzate.

La Roma, infatti, resta una squadra solida e difficile da affrontare, capace di concedere pochi spazi e mantenere compattezza anche nelle gare più complesse. Tuttavia, contro avversari di alto livello, entrambe le squadre hanno spesso mostrato difficoltà nel trovare continuità e incisività.

In una partita che si giocherà sui dettagli, la qualità individuale e il fattore campo di San Siro potrebbero fare la differenza, permettendo all’Inter di ottenere una vittoria di misura ma fondamentale nella corsa allo Scudetto.