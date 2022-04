Inter-Roma, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 3-1 per l’Inter il match contro la Roma valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez. Nel finale accorcia le distanze Mkhitaryan.

Grande prestazione: “A fare la differenza è stata la concentrazione avuta dai miei ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra forte, che non perdeva da mesi e lo abbiamo fatto nel modo giusto. Tra l’altro non c’è da dimenticare il derby giocato pochi giorni fa”.

Lautaro rinato: “Martinez aveva solo bisogno dei gol. C’è stato un periodo in cui non li ha fatti, ma le occasioni non gli sono mai mancate. Ha avuto una fase di riposo, si è sbloccato e adesso sta di nuovo in un periodo di forma d’oro”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Ritrovata serenità: “Giocate contro un avversario che ti viene a prendere non è mai semplice, hanno chiuso bene tutti gli spazi. In queste gare se non si è perfetti si rischia di crollare. L’Inter è squadra vera e oggi lo ha dimostrato”.

Recupero con il Bologna: “Ci saranno da gestire forze nervose e fisiche. A questo recupero che finalmente arriva, c’è da aggiungere la finale di Coppa Italia che abbiamo raggiunto meritatamente e con grande voglia. Avremo da giocare più di tutte le rivali, ma siamo pronti”.

Juventus come svolta: “L’ho detto sin da subito che la gara con la Juventus è capitata nel momento migliore in cui potete venire. Eravamo giù di morale, però non ci sono mai mancate idee di gioco e pericoli creati, vincere lì ci ha dato tanta determinazione”.