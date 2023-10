Inter-Roma 1-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi 

Termina 1-0 per l’Inter il match contro la Roma valido per decima giornata del campionato di Serie A. Decisiva la rete di Marcus Thuram.

Thuram: “Marcus giornalmente lavora con una gran voglia. Lui cura molto i dettagli, sia in campo che fuori. La partita giocata oggi era tutt’altro che facile da vincere, contro una Roma che ha ben difeso. Ho visto maturità e lucidità”.

Atmosfera suggestiva: “Qui a San Siro si respira sempre un clima eccezionale. Stasera si sentiva ancora di più l’ambiente, ma a prescindere dell’avversario ci tengo a sottolineare che qui la magia non viene mai a mancare”.

Isolamento pre-gara: “Abbiamo preferito allontanarci da tutte queste situazioni extra-campo. La cosa che ci interessava era prenderci del tempo per preparare al meglio la nostra partita. I ragazzi hanno saputo davvero tenere il campo per bene. Plauso per loro”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Cambi: “Ho cambiato Pavard, a malincuore, solamente per un altro giallo che avrebbe potuto compromettere una gara di squadra fin lì dominata. Positivo l’ingresso di Darmian al suo posto. Bene anche Frattesi e Asllani, i quali hanno dato freschezza al nostro centrocampo”.

Lukaku: “Non ci siamo incrociati io e Romelu, quindi non ho potuto salutarlo. Su questa situazione non mi dilungo molto, tutti, qui, sanno cosa ho fatto lo scorso anno per averlo e cosa avrei fatto anche questa stagione. Rispetto la sua decisione di voler andare da un’altra parte”.