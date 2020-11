Inter-Real Madrid, conferenza stampa pre-partita Conte: “Per noi sarà una finale, e vi assicuro che a loro le assenze non peseranno”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi affrontati dal tecnico in vista della gara, che i suoi affronteranno contro il Real Madrid.

Sugli avversari: “Mi fa sorridere il fatto che in Spagna stiano ricalcando così tanto sulle assenze del Real. Sono una squadra così completa che, reparto per reparto, può sopperire alle manacanze senza problemi. Per noi sarà una finale”.

Il girone: “Siamo capitati in uno dei gironi più difficili in assoluto della Champions League. Ci si qualificherà a 9 punti e non è da escludere che anche 7 possano bastare. Qualche cosa in più, fino ad ora, l’avremmo sicuramente meritata, ma se non l’abbiamo è anche giusto guardarci dentro e capire dove abbiamo sbagliato”.

Polemiche: “Mi sono accorto sin dall’anno scorso che attorno a questa squadra girano polemiche su polemiche. Col Torino abbiamo vinto in rimonta, in soli 30 minuti abbiamo fatto 4 gol, ma per le ore e i giorni successivi alla gara sono state evidenziate solamente le nostre lacune”.

Sanchez sulla trequarti: “Questa è una soluzione che piace anche a me, ma a gara in corso. Avendo già due esterni larghi, che in realtà sono più ali offensive che di copertura, rischieremmo poi di sbilanciarci troppo”.

