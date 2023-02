Inter-Porto 1-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi 

Termina 1-0 per l’Inter il match contro il Porto valido per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Per i nerazzurri decisivo Lukaku.

Sulla partita e l’avversario: “Gia nel primo tempo abbiamo avuto occasioni molto importanti, bravo il portiere loro a tenerli sul pari. Nella ripresa poi siamo cresciuti ulteriormente. Il Porto è una squadra ottima e questa è stata una gran bella vittoria. Sulla buona strada per il ritorno, che sara però da vivere con lo stesso spirito attento”.

Lukaku: “Noi sappiamo cosa può dare Romelu a questa squadra. Il suo infortunio è stato grave ed è durato ben 4 mesi. Adesso ha smaltito il tutto e ci sta dando grande soddisfazione”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Dzeko arrabbiato all’uscita: “Sono cose di campo, dettate anche dall’adrenalina. Spesso anche io quando uscivo me la prendevo con il mister, sono dinamiche normali. Ciò che mi interessa sapere è che Edin sul gol di Lukaku è stato il primo a entrare in campo per abbracciare il compagno”.

Percorso: “Abbiamo superato solamente il primo round di questi ottavi. Il percorso verso i quarti è ancora lungo. L’unica cosa che possiamo fare è pensare partita dopo partita. Tra campionato, Coppa Italia e Champions League gli impegni sono tanti e noi cercheremo di essere come sempre all’altezza”.