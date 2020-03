Inter, Pinamonti al Torino per Izzo

In una delle fasi più importanti del nostro campionato, Beppe Marotta prosegue nel proprio lavoro in vista della prossima stagione. L’idea che starebbe portando avanti l’ad dell’Inter, su spinta di Raiola, sembrerebbe essere legata ad uno scambio Pinamonti-Izzo con il Torino.

Si lavora sempre in casa Inter, anche quando il mercato è chiuso. Beppe Marotta, assistito da Piero Ausilio, starebbe infatti portandosi avanti per prelevare Izzo dal Torino. La carta di scambio, per arrivare al difensore tanto chiesto da Conte, sembrerebbe essere Pinamonti.

A promuovere quest’idea in prima persona, però, sembrerebbe essere stato l’agente dei due calciatori in questione, Mino Raiola, il quale avrebbe promulgato ciò dopo aver valutato le necessità delle due squadre in vista della prossima stagione.

Da parte dell’Inter il “sì” è stato immediato. Conte apprezza da sempre il calciatore per le sue doti e per la duttilità di posizionamento in uno schieramento difensivo a 3. Con il più che probabile addio di Godin a fine stagione, Izzo potrebbe rivelarsi la giusta arma dalla quale ripartire.

Sull’altra sponda, invece, c’è un Torino che elabora il tutto. La valutazione che Cairo ha sempre fatto di Izzo è pari a 30 milioni, ma le cattive prestazioni del difensore campano in questa stagione stanno portando a poco a poco un abbassamento del suo cartellino. Inoltre, c’è da valutare la posizione di Belotti, molto cercato in ottica Napoli. In caso di addio del capitano, ai granata potrebbe fare più che comodo l’arrivo di un attaccante con grande voglia di rilancio come Pinamonti.

Ad oggi, la situazione sembra essere molto più avanzata rispetto ai classici sondaggi del pre-mercato.

