Inter-Napoli Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 16-12-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Inter-Napoli, sfida in programma domani alle 20:45, valevole per la 12° giornata di campionato in Serie A.

A distanza di una settimana dalla cocente eliminazione dalla fase a gironi di Champions League, l’Inter di Antonio Conte, reduce dalla bella vittoria col Cagliari, ospita a San Siro il rigenerato Napoli di Gennaro Gattuso che giunge alla sfida coi nerazzurri dopo il primo posto nel girone F di Europa League e tre vittorie consecutive in campionato. Quello di domani sera, in programma alle 20:45, sarà match interessantissimo tra la seconda e terza in classifica della nostra Serie A.

Inter-Napoli, 12° giornata Serie A.

Le ultime sulle formazioni di Inter e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Conte dovrebbe affidarsi al suo consueto 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Handanovic in porta. Davanti a lui, Skriniar, De Vrij e Bastoni. Centrocampo a cinque con Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella e Young. In attacco il duo formato da Lukaku e Lautaro Martinez.

Gattuso dovrebbe invece affidarsi al suo classico 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Bakayoko con Lozano, Zielinski e Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Mertens.

Probabili formazioni Inter-Napoli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens.

Come vedere Inter-Napoli in diretta TV e streaming

Inter-Napoli sarà visibile, a partire dalle 20:45, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno. Via streaming invece, il match tra nerazzurri e partenopei sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Inter-Napoli

La radiocronaca di Inter-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Inter e Napoli sono complessivamente 166 (153 in Serie A, 13 in Coppa Italia) con un bilancio che sorride largamente ai nerazzurri che guidano la contesa con 75 vittorie a fronte delle 51 degli azzurri. 40 i pareggi. 248 i gol segnati dai meneghini, 182 quelli messi a referto dai campani.

L’ultimo precedente in generale, nonché l’ultimo a San Siro risale al 28 luglio scorso: Inter-Napoli 2-0. Esclusa la vittoria per 0-1 nella semifinale d’andata di Coppa Italia del 12 febbraio, i partenopei non vincono in terra lombarda, in gare di campionato, dallo 0-1 del 30 aprile 2017. L’ultimo pareggio al Meazza è invece lo 0-0 dell’11 marzo 2018.

