Inter-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Se tutto va bene, Leao, Krunic e Messias ci saranno”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della Semifinale di ritorno Champions League, tra il “suo” Milan e l’Inter allenata da Simone Inzaghi.

Il Milan domani dovrà dare tutto per cercare di rimontare l’Inter, anche se l’impresa è quasi impossibile. Bisognerà preparare al meglio la partita e la prestazione dovrà essere la migliore possibile. Non basterà il secondo tempo dell’andata, servirà alzare il livello. Deve esserci la convinzione di farcela. Bisognerà crederci.

Pioli ha parlato delle condizioni di Leao, Krunic e Messias: ” Leao sta meglio, come Krunic e Messias. Se tutto va come deve andare, saranno a disposizione per la rifinitura di oggi pomeriggio e saranno della partita domani”.

Certamente bisognerà arrivare prima sulle seconde palle e avere un approccio diverso rispetto alle ultime tre partite con l’Inter. Vanno limitati gli errori e leggere meglio alcune situazioni di gioco.

Per quel che riguarda il centrocampo da schierare domani, l’ex tecnico di Lazio e Inter dichiara: “Dispiace per l’infortunio di Isma. Domani mattina si opera. Giocheremo con altre caratteristiche, con un trequartista in più rispetto all’andata”.

L’allenatore del Milan dichiara, senza giri di parole, che l’Inter è una grande squadra e ha delle caratteristiche che hanno permesso di mettere molto in difficoltà il Milan.

Il tecnico rossonero parla anche delle situazioni su palle inattive, che tante volte hanno significato dolore per il Milan: “Non siamo una squadra altissima, è un fatto. Dobbiamo difendere di più e meglio le palle inattive. Abbiamo avuto le nostre chance offensive, ma non le abbiamo capitalizzate. Dobbiamo sfruttare al massimo le occasioni che creiamo”.