Inter-Milan 1-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Stagione difficile”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la sconfitta del “suo” Milan, contro l’Inter allenata da Simone Inzaghi.

Pioli fa i complimenti all’Inter. I neroazzurri nelle due partite hanno meritato di andare in finale. L’allenatore del Milan ha analizzato la partita: “Siamo mancati nei primi 15 minuti della partita d’andata che poi hanno condizionato anche la partita di stasera. Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo creato 2-3 occasioni da gol, si poteva cambiare l’inerzia della partita. Peccato essere arrivati fin qua con grande merito, speravamo di andare in finale”.

Ora c’è delusione ed è inevitabile dirlo, la stagione ad oggi non solo è difficile, ma anche deludente. Nonostante tutto, il tecnico ex Inter e Lazio dichiara che quest’annata sarà comunque importante per poter crescere in futuro.

Stefano Pioli

Ora il Milan dovrà fare il massimo per cercare di finire al meglio la stagione in campionato, sperando di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

Il percorso in Champions League è stato importante, anche se poi la storia ricorda, giustamente, chi la vince.

Pioli si esprime anche se cos’è mancato stasera: “Stavamo facendo bene con le posizioni, ci è mancata qualità e precisione. Li stavo preparando e abbiamo preso gol. Non siamo riusciti ad essere pericolosi come di solito siamo, per la compattezza dell’Inter e per un ritmo e una precisione che dovevano essere migliori. Noi oggi ci abbiamo provato, ma non siamo stati così precisi e lucidi”.