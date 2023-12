Inter-Lecce 2-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 2-0 per l’Inter il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisive le reti di Bisseck e Barella. I nerazzurri conservano il primo posto a +4 sulla Juventus.

Prestazione: “Venivamo da 120 minuti in Coppa Italia, dopo una prestazione del genere non posso che fare i complimenti alla squadra. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, fino a meritare il goal. Nel secondo tempo abbiamo un po’ sofferto nella prima fase, ma dopo il 2-0 la gestione è stata ottimale. Tre punti ottimali, ma non scontati”.

Duo offensivo e non solo: “Thuram e Arnautovic hanno dialogato molto bene. Ieri abbiamo recuperato anche Sanchez. Sono molto soddisfatto dei miei attaccanti, ma ci tengo a fare un plauso anche a Carlos Augusto e Darmian, che sembrano non aver sofferto le fatiche dell’impegno infrasettimanale”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Arnautovic: “Marko è stato bravissimo. Peccato non abbia fatto goal, ma il suo lavoro di squadra vale molto di più. La sua prestazione è stata apprezzata da tifosi, staff medico, squadra. Ci ha aiutato a ottenere un’importante vittoria”.

Bissseck: “Yann è un ragazzo preso dalla società il 13 luglio, io lo conoscevo solo attraverso pochi video. Giorno dopo giorno, ha lavorato alla grandissima. Prestazione su prestazione sta meritando sempre più soddisfazioni come quelle di stasera. Oggi ho voluto premiarlo mettendolo al posto di un big assoluto come Pavard”.