Inter-Lazio 3-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 3-1 per l’Inter il match contro la Lazio valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisive le reti dei subentrati Lautaro Martinez (doppietta) e Gosens. Non basta, alla Lazio, il vantaggio firmato da Felipe Anderson.

Sulla partita: “A mio parere abbiamo fatto una delle partita migliori da quando io sono qui. Venivamo da una dura partita di coppa e affrontavamo una delle maggiori forze di questo campionato. Un’ottima Inter, dall’inizio alla fine”.

Motivazioni: “Per noi questi sono tre punti che valgono davvero tantissimo in ottica classifica. Tra 72 ore dobbiamo già riscendere in campo, non sarà facile recuperare altre forze, ma con questo spirito possiamo andare lontano”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Alti e bassi: “Finora la nostra stagione è stata contraddistinta da partite europee di grandissimo livello e da un campionato nel quale abbiamo perso qualche punto per strada. Considerando anche la vittoria della Supercoppa, non posso che fare un bilancio positivo per quanto fatto fin qui”.

Infortunio Gosens: “Robin ha rimediato una lussazione. Speriamo di non poterlo riavere al più presto per questo finale di stagione. Per noi è un calciatore molto importante, da gennaio in poi si sta alternando con Dimarco, titolare dell’Italia”.