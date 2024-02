Video Highlights Inter-Juventus 1-0: Sintesi 4-2-2024

Video Gol e Highlights Inter-Juventus 1-0 , 23° Giornata Serie A: l’autorete di Gatti decide il match per i nerazzurri.

I nerazzurri hanno vinto lo scontro diretto con la seconda in classifica, allungano sugli stessi bianconeri a 4 punti ed una partita da recuperare.

Match che ha visto i piemontesi reagire, lottare e creare anche delle occasioni per arrivare al pareggio! Ma sul piano tecnico la formazione di Inzaghi ha dimostrato di avere qualcosa in più, una maggiore autorevolezza. Ora i pronostici sono in loro favore.

Inter-Juventus, 23° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Inter-Juventus 1-0 :

Match che vede i padroni di casa dell‘Inter con Thuram nel primo minuto che prova a servire Mkhitaryan, ma Gatti riesce ad anticipare il giocaotre armeno. Al quinti minuto lo stesso Mkhitaryan prova una conclusione, ma la palla termina fuori deviata in corner.

Verso il ventesimo minuto di gioco azione pericolosa dei padroni di casa. Pavard serve Dimarco, il quale da posizione defilita prova una conclusione al volo che termina sull’esterno della rete!

Verso il venticinquesimo minuto, cross rasoterra di Dimarco, Thuram perde l’attimo per effettuare il tiro in porta, fermato da un grande intervento di Bremer!

Quando mancano dieci minuti al termine gli ospiti provano a distendersi con una conclusione di Kostic deviata da Pavard.

VANTAGGIO DELL’INTER! Barella scodella un pallone in area, Pavard sfiora in sforbiciata, Gatti devia il pallone nella propria porta!

Bianconeri che provano a reagire alla rete nerazzurra, con lunghi fraseggi per trovare un varco nella difesa dei lombardi. Fino ad ora, però, la squadra di Inzaghi è rimasta attenta e chiude il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa bianconeri che partono in maniera più aggressiva, che pressano fin dalla zona bassa delle difesa nerazzurra. Fino ad ora, comunque, azioni pericolose non sono state costruite.

Al decimo minuto Locatelli serve Danilo che prova una conclusione dalla lunga distanza, ma il pallone termina abbondantemente alto sopra la traversa!

Barella allarga sulla sinistra, Dimarco arriva da dietro ma con un tiro ad incrociare non inquadra il bersaglio! Al dodicesimo minuto di gioco azione brillante dei nerazzurri, con Calhanoglu che raccoglie una respinta corta di Bremer, tira e colpisce il palo esterno!

Bianconeri che rispondono al quarto d’ora con un tiro-cross di Kostic, ma Mkhitaryan allontana la sfera. Verso il ventesimo minuto azione da calcio d’angolo di Yildiz, pallone che viene giocato di sponda da Bremer, Vlahovic non riesce a girare in porta.

Un minuto più tardi azione con Calhanoglu prova una conclusione con pallone che termina fuori non di molto. A metà della ripresa il difensore Gatti si fa vedere in avanti con una conclusione che termina non di poco fuori dal palo.

Verso il settantesimo Dimarco pennella in area, Barella prova una conclusione al volo, sulla quale interviene in maniera prodigiosa Szczesny!

Poi due occasioni non troppo evidenti per i bianconeri. Prima un sinistro di Rabiot, quindi una conclusione di Vlahovic, smorzata da Pavard, bloccata agevolmente da Sommer.

Quando mancano tre minuti al termine Marko Arnautovic prova una conclusione dopo essersi liberato in area, ma sulla sinistra interviene splendidamente Szczesny!

Ultimi minuti in cui c’è una battaglia fisica in campo, con le ultime gocce di energia che sono messe in campo dai giocatori. Si arriva al fischio finale con l’1-0 per i nerazzurri!

Highlights e Video Gol di Inter-Juventus 1-0 :

Tabellino di Inter-Juventus 1-0 :

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (89′ st Stefan de Vrij); Darmian (73′ st Dumfries), Barella (89′ st Klaassen), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (73′ st Carlos Augusto); Thuram (77′ st Arnautovic), Lautaro. Allenatore: S.Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti (88′ st Alex Sandro), Bremer, Danilo; Cambiaso (88′ st Fabio Miretti), McKennie (90′ st Alcaraz), Locatelli, Rabiot, Kostic (66′ st Weah); Vlahovic, Yildiz (66′ st Chiesa). Allenatore: Allegri

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)

Ammoniti: Vlahovic (J), Danilo (J), Mkhitaryan (I), Thuram (I), S.Inzaghi (I), Bremer (J)