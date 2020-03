Inter, infortunio per Moses

Risentimento alla coscia sinistra per Victor Moses. Il calciatore nigeriano dovrà restare ai box per almeno due settimane.

“Nella mattinata di oggi Victor Moses è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica alla coscia sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni”.

Con questo comunicato, emesso attraverso il proprio sito ufficiale, l’inter annuncia l’esito dell’infortunio, che nella mattinata ha fermato Victor Moses. Per l’esterno arrivato dal Fenerbache si tratta di risentimento muscolare alla coscia sinistra, per un problema che lo tratterrebbe ai box per almeno 2 settimane.

L’Inter non ha dettato tempi di recupero, anzi, come sopra riportato, valuterà la situazione giorno per giorno. Ad oggi, però, il prossimo turno di campionato (gara con il Sassuolo come da calendario o recupero del match contro la Juventus) e l’andata degli ottavi di Europa League contro il Getafe sembrano ormai compromessi. La speranza del calciatore è legata ad un recupero lampo per la gara contro il Parma, in programma domenica 15 marzo.

Grana, questa qui, anche per Antonio Conte, il quale proprio nel giorno in cui Gagliardini ha recuperato e l’infermeria andava svuotandosi con il solo Sensi ancora out, ha visto un altro suo uomo di fiducia finire ai box.

