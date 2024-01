Inter-Hellas Verona 2-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 2-1 per l’Inter il match contro l’Hellas Verona valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Lautaro Martinez e Frattesi. Agli ospiti non basta il momentaneo pareggio di Henry, il quale ha anche sbagliato un pesante calcio di rigore nel finale.

Partita complicata: “Come ben insegna il calcio italiano, non esistono partite semplici. Il Verona ha fatto un’ottima partita, molto attenta e precisa. La nostra è una vittoria sofferta, dal grande peso specifico. Altre volte qui a San Siro abbiamo fatto partite molto migliori, ma non si può sempre vincere in goleada”.

Episodi dubbi: “Rispetto le parole di Sogliano, anche io ho perso partite nella mia carriera per episodi del genere. Loro al 94′ hanno anche avuto la possibilità di riprenderla dal dischetto, ma l’hanno sciupata. Rigore, tra l’altro, giustissimo, lo sguardo di Darmian nell’attesa della decisione VAR era emblematico”.

Terreno di gioco: “Il campo di San Siro va assolutamente sistemato, è in condizioni critiche. Parlo sia a nome della mia società, che del Milan. Capisco che con i tanti impegni delle due squadre non sia facile apportare miglioramenti, ma ne va proprio la bellezza del gioco, dagli stop ai passaggi.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Lautaro Martinez: “Con un altro svolgimento di gara lo avrei cambiato, ma non ha dato segnali di problemi fisici nell’arco dei 90 minuti. Ha smaltito nel breve il proprio problema fisico, giocatore fondamentale per noi”.

Campioni d’Inverno: “Ottimo bottino fin qui quello ottenuto tra noi. Abbiamo vinto solamente il primo round, ora c’è un ritorno da giocare sugli stessi ritmi. Girone d’andata di altissimo livello, peccato per le ultime due partite poco brillanti, ma penso sia anche legittimo vista la mole degli impegni”.

Pavard: “Benjamin è un giocatore di caratura internazionale. Ha sin da subito legato con tutto l’ambiente. Peccato per l’infortunio, che lo ha costretto ai box per diverse settimane. Negli ultimi 14 giorni si è ben allenato e oggi ha disputato una gran gara”.

Buchanan: “Ottimo giocatore, complimenti alla società per non essersi fatta trovare impreparata. Prendiamo un giovane d’esperienza internazionale, che ha ottimi dati fisici e grande voglia di imparare. Cercheremo di farlo inserire nel migliore dei modi”.