Calciomercato Inter, è fatta: Hakimi al PSG per 70 milioni

Manca davvero pochissimo per l’ufficialità di Achraf Hakimi al PSG. Il terzino dell’Inter approderà nella capitale parigina per una cifra monstre di 70 milioni. Battuta la concorrenza del Chelsea che lo voleva fortemente. La trattativa è nella sua fase culminante e potrebbe già sbloccarsi nei prossimi giorni.

Un addio che era ormai nell’aria in casa Inter. La squadra allenata da Antonio Conte perderà uno dei suoi pezzi più importanti, Achraf Hakimi. Il terzino ex Real Madrid ha collezionato 37 presenze e ben 7 reti con la casacca nerazzurra. Adesso questa convivenza è terminata e per Hakimi si apre una nuova pagina in Francia, al PSG. Alcuni emissari del club francese, infatti, sono giunti in Italia per limare i dettagli.

Per il marocchino, il club di proprietà qatariota ha sborsato la cifra di 70 milioni di euro. Il giocatore, invece, avrà un quinquennale da 10 milioni all’anno, bonus compresi. Soldi cash che sono preziosissimi per l’Inter visto il momento di grande difficoltà economica che sta affrontando.

MILAN, ITALY – DECEMBER 20:Achraf Hakimi of Inter Milan celebrates after scoring their team’s first goal during the Serie A match between FC Internazionale and Spezia Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on December 20, 2020 in Milan, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Inter, Lazzari sostituto di Hakimi?

Con l’addio di Hakimi, l’Inter dovrà correre ai ripari sulle fasce. Non è facile, visto che il giocatore era uno dei migliori nel suo ruolo. Si era parlato dell’ipotesi Jordi Alba che però sembra essere solamente una voce di corridoio senza fondamenta. A piacere molto, però, è Manuel Lazzari della Lazio. Il terzino biancoceleste lascerà Roma perché la squadra di Maurizio Sarri ha preso Elseid Hysaj a parametro zero.

La Lazio chiede una cifra attorno ai 26 milioni di euro ,a l’Inter vorrà puntare al ribasso. Il giocatore piace al neo tecnico Simone Inzaghi ma trattare con Claudio Lotito non è mai semplice. Continuano, quindi, ad affiorare i nomi per il dopo Hakimi.

Migliori Bookmakers AAMS