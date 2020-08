Inter-Getafe 2-0, dichiarazioni post-partita Conte: “Ci dovevamo sporcare e l’abbiamo fatto. Vogliamo andare avanti nella competizione”

Termina 2-0 per l’Inter il match contro il Getafe valido per gli ottavi d’Europa League. Per il passaggio ai quarti, decisive per i nerazzurri le reti di Lukaku ed Eriksen.

Un Antonio Conte molto soddisfatto ha così analizzato il match: “Quando ci dovevamo sporcare ci siamo sporcati. I ragazzi sono stati bravi a fare ciò che avevo già preannunciato nella conferenza di ieri. Gare così si vincono con cattiveria e determinazione, cosa che non sempre abbiamo avuto nel corso della stagione ma che mai come questa volta non sono venute a mancare”.

Sulla squadra: “I ragazzi non hanno nessuna voglia di andare in vacanza, sono carichi, pronti e determinati a voler portare avanti questa competizione il più possibile”

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Su Lukaku ed Eriksen: “Romelu ha fatto un grande gol, ma sulla prestazione totale può e deve fare ancora meglio. Nei primi 20′ abbiamo sentito un po’ troppo la sua mancanza. Christian è invece stato molto bravo a farsi trovare subito pronto. Deve continuare così, è un gran ragazzo”.

Riscatto Sanchez: “Faccio i miei elogi alla società per l’operazione che è riuscita a concludere. Poi nei prossimi giorni saranno loro a spiegare al meglio i dettagli di questa. Siamo felici sia noi, che il ragazzo, completamente rivitalizzato”.

