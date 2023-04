Inter-Fiorentina 0-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-1 per la Fiorentina il match contro l’Inter valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Per i viola decisiva la rete di Bonaventura.

Punti persi: “Perdere altri 3 punti davanti al nostro pubblico fa male. Contro una squadra di assoluto valore abbiamo fatto il massimo dal punto di vista fisico. C’è da fare ancora qualcosa in più, io in primis, dieci sconfitte in campionato non sono accettabili”.

Occasioni sprecate: “Penso che il nostro calo nel finale di gara non sia stato causato dal cambio modulo, ma dalla stanchezza che è subentrata. Dispiace per i tifosi, non meritavano un risultato del genere”.

Pochi gol: “Lo scorso anno siamo stati il migliore attacco, mentre in questa stagione il secondo. In questo 2023 abbiamo però fatto davvero pochi gol, c’è tanto da migliorare sotto porta”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Lukaku: “Per un attaccante la cosa principale è riuscire a creare tanto, su questo gli bisogna dare pieno merito. Focalizzarsi solo sugli errori di Romelu la ritengo una cosa sbagliata”.

Confronto: “Quotidianamente ho confronti con la società e con i calciatori. Sappiamo che c’è da fare di più. La cosa che mi conforta è aver visto una prestazione superiore rispetto a quella contro la Juventus, oggi qualcosa di buono, almeno, è stato fatto”.