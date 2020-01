Inter-Eriksen, dalla Danimarca voci di accordo per gennaio

In Danimarca ne sono certi: Eriksen andrà all’Inter già a gennaio. L’accordo tra Inter e Tottenham sembrerebbe essere stato trovato su una base di 20 milioni di euro. Sbaragliata la concorrenza di altri importanti club europei.

L’uomo più ricercato del calciomercato, Christian Eriksen, è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Questo almeno secondo i tanti quotidiani danesi, i quali danno già per fatta la trattativa per la sessione di gennaio su una base di accordo Inter-Tottenham di 20 milioni di euro.

Dall’Italia, questi rumors, non trovano particolari conferme. Anzi, di Eriksen in nerazzurro si parla solamente in ottica estiva, come colpo a parametro 0 in pieno stile Beppe Marotta. Solamente nel caso in cui dovessero nascere problemi nel chiudere la trattativa con l’entourage di Eriksen per giugno, Suning potrebbe davvero provvedere ad una mossa d’anticipo per sbaragliare la concorrenza di Manchester United, Real Madrid e Juventus, presentando una fruttuosa offerta sul tavolo del club inglese, così come dicono in Danimarca. Il tutto senza dimenticare Vidal, con il quale l’Inter continua a lavorare senza freno.

L’asse Londra-Milano è più caldo che mai. L’Inter, che sia per gennaio o per giugno, vuole chiudere per Eriksen e regalare ad Antonio Conte il grande colpo tanto richiesto per il centrocampo.

