Inter, calciomercato estate 2024: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e undici titolare

Sessione di calciomercato senza troppi colpi di scena per l’Inter, che nel rispetto delle linee guida societarie di questi ultimi anni è riuscita a rafforzarsi a costo 0.

I due grandi colpi messi a segno dalla società nerazzurra, ad essere precisi, non risalgono neanche al periodo di calciomercato estivo, bensì sono stati conclusi prima. Trattasi di Taremi e Zielinski, prelevati a parametro 0, rispettivamente da Porto e Napoli. Infine, per rafforzare la linea difensiva, ecco l’arrivo del giovane Palacios, prelevato per 6.5 milioni di euro dall’Independiente Rivadavia e di Joseph Martinez, arrivato dal Genoa dopo il pagamento della clausola rescissoria (15 milioni di euro). Da segnalare anche l’arrivo del promettente Alex Perez, dal Betis Siviglia.

Soldi, quelli investiti per il difensore argentino, che in realtà sono arrivati nelle casse societarie nerazzurre con la cessione di Satriano, passato al Lens – per l’appunto – per 6,5 milioni di euro. Tanti, poi, gli addio dei giocatori a fine contratto: da Sensi a Sanchez, passando per Klassen, Cuadrado e Audero. Hanno salutato il club nerazzurro anche Agoumé (trasferimento definitivo al Siviglia) e Fontanarosa (prestito alla Reggiana)

Nessun cambiamento particolare, quindi, per Simone Inzaghi, che nel suo 11 titolare non farà altro che riconfermare – come già accaduto in queste prime tre giornate – la formazione schierata anche nella scorsa stagione. A giovare in favore del tecnico, ovviamente, saranno le migliori risorse dalla panchina, pronte a subentrare e cambiare il corso della partita.

Formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian; Lautaro Martinez, Thuram

ACQUISTI:

Zielinski c, Napoli parametro 0 Taremi a, Porto parametro 0 Joseph Martinez p, Genoa 15 milioni Alex Perez d, Real Betis 3 milioni Palacios d, Indipendiente Rivadavia 6,5 milioni

CESSIONI:

Klassen (c, fine contratto) fine contratto Cuadrado (d, fine contratto) fine contratto Sanchez (a, fine contratto) fine contratto Audero (p, fine prestito) fine prestito Sensi (c, fine contratto) fine contratto Oristanio (a, Venezia) 5 milioni Agoumé (c, Siviglia) 50% futura rivendita Satriano (a, Lens) 6,5 milioni Fontanarosa (d, Reggiana) prestito gratuito

