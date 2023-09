Inter, calciomercato estate 2023: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Tutti gli acquisti e le cessioni dell’Inter del calciomercato estivo 2023

Il calciomercato nerazzurro è ufficialmente terminato, l’Inter si era prestabilita principalmente due obiettivi in questa sessione di mercato, quali ringiovanire la propria rosa e abbassare il monte ingaggi, ma allo stesso tempo restare competitivi per la rincorsa alla seconda stella. A carte fatte i nerazzurri sembrano essere riusciti pienamente in tutti gli intenti, gli addii di gente come Handanovic, Dzeko, D’ambrosio, Brozovic, Onana, Gosens e Lukaku hanno permesso alla dirigenza nerazzurra di incassare più di 85 milioni dai trasferimenti e di risparmiare quasi 30 milioni di ingaggio.

Il mercato in entrata interista invece, come abbiamo potuto seguire nel corso di questi ultimi due mesi è stato finalizzato sulla ricerca di profili d’esperienza da accostare a ragazzi giovani, ma che allo stesso tempo siano già pronti a competere ai livelli richiesti. Il primo colpo di mercato nerazzurro è stato quello di Marcus Thuram, il giocatore era stato molto seguito anche nei due anni precedenti ed è stato portato a Milano da un’ottima operazione della dirigenza interista che ha strappato l’attaccante francese dal Borussia M’Gladbach a paramento zero, assicurandosi nel tempo già una più che netta plusvalenza. Mentre gli altri due colpi messi a segno nel reparto offensivo per sostituire i partenti Correa e Dzeko, sono stati quelli di Marko Arnautovic del Bologna, pagato sui 10 milioni di euro complessivi e di Alexis Sanchez svincolato.

A seguire l’Inter ha deciso di svecchiare anche il proprio centrocampo salutando Gagliardini e abbracciando Davide Frattesi, operazione che è costata un lungo tira e molla tra Inter e Sassuolo conclusosi sulla base di 23 milioni di euro più la contropartita Mulattieri che l’Inter ha girato ai neroverdi per la mezz’ala italiana. Sul gogn del calciomercato però l’Inter è riuscita ad aggiungere anche un settimo tassello al proprio reparto centrale, mettendo sotto contratto Davy Klaassen dell’Ajax preso a parametro zero.

Ma l’Inter sembra aver risolto anche uno dei problemi caratterizzanti della passata stagione, ovvero la poca pericolosità sugli esterni con giocatori che non saltavano l’uomo, elemento fondamentale in una squadra che applica il 3-5-2. Da quest’anno infatti Mister Inzaghi potrà contare sull’imprevedibilità di Cuadrado e sulle falcate di Carlos Augusto.

Anche in porta la dirigenza interista ha messo in atto una vera e propria rivoluzione con gli addii di tutto il pacchetto portieri che dell’anno scorso, Handanovic, Onana e Cordaz infatti, sono stati sostituiti dagli arrivi di Sommer (6 milioni di euro), Audero e il ritorno in nerazzurro di Di Gennaro come terzo. Mentre in difesa l’unico acquisto degno di nota interista è stato quello di Benjamin Pavard del Bayern Monaco, sul quale i nerazzurri anno puntato molto forte versando 30 milioni di euro nelle casse dei tedeschi.

Ecco tutti gli acquisti della sessione estiva di calciomercato dell’Inter:

•Benjamin Pavard: Bayern Monaco (30 mln)

•Kristjan Asllani: Empoli (10 mln)

•Yann Aurel Bisseck: Aarhus (7 mln)

•Yann Sommer: Bayern Monaco (6,75 mln)

•Davide Frattesi: Sassuolo (23+6 mln)

•Francesco Acerbi: Lazio (3,5 mln)

•Marcus Thuram: Borussia M’gladbach (svincolato)

•Juan Cuadrado: Juventus (svincolato)

•Alexis Sanchez: OM (svincolato)

•Emil Audero: Sampdoria (prestito)

•Carlos Augusto: Monza (prestito)

•Marko Arnautovic: Bologna (prestito)

•Stefano Sensi: Monza (fine prestito)

•Davy Klaassen: Ajax (svincolato)

Ecco tutte le cessioni dell’Inter nella sessione estiva di calciomercato

Giovanni Fabbian: Bologna (5,00 mln)

Facundo Colidio: River Plate (4,50 mln)

Valentino Lazaro: Torino (4,00 mln)

Darian Males: BSC Young Boys (2,00 mln)

Joaquín Correa: Olympique Marsiglia (prestito)

Roberto Gagliardini: Monza (svincolato)

Danilo D’Ambrosio: Monza (svincolato)

Milan Skriniar: PSG (svincolato)

Edin Dzeko: Fenerbahce (svincolato)

Gabriel Brazão: Ternana (prestito)

Filip Stankovic: Sampdoria (prestito)

Sebastiano Esposito: (Sampdoria) prestito

Ionut Radu: Bournemouth (prestito)

Eddie Salcedo: Eldense (prestito)

Gaetano Oristanio: Cagliari (prestito)

Valentín Carboni: Monza (prestito)

Martín Satriano : Stade Brestois (prestito)

Zinho Vanheusden: Standard Liegi (prestito)

Alex Cordaz: (svincolato)

Samir Handanovic: (svincolato)

Dalbert : (svincolato)

Rosa aggiornata

Portieri: Sommer, Audero e Di Gennaro

Difensori: Pavard, Bastoni, Dimarco, Acerbi, Darmian, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Cuadrado, Carols Augusto

Centrocampisti: Frattesi, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Asllani, Sensi, Klassen

Attaccanti: Thuram, Martinez, Arnautovic, Sanchez

Undici Titolare

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella Chalhanoglu, Frattesi, Dimarco, Thuram, Martinez