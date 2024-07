Inter, Buchanan out per quattro mesi: ecco i nomi sul mercato

Tajon Buchanan è sceso in campo in tutte tre le prime gare del suo Canada durante la Copa America che si sta disputando negli Stati Uniti, ma la rottura della tibia durante l’allenamento in vista dei quarti di finale contro il Venezuela lo costringerà a star fermo sei mesi almeno.

Ora l’Inter dovrà andare alla ricerca di un sostituto. Buchanan arrivò nel gennaio scorso in vista di una probabile cessione del titolare Denzel Dumfries proprio in questa sessione di mercato, ma adesso i nerazzurri dovranno rivedere le proprie mosse.

I primi nomi che stanno uscendo hanno però poco senso sia perché parliamo di giocatori che hanno già dato il meglio, sono in là con l’età e, soprattutto, giocano sulla fascia sinistra: Marcos Alonso, classe 1990, e Layvin Kurzawa, del 1992.

Tuttavia va detto che Inzaghi ha spesso schierato Buchanan proprio a sinistra e tali nomi acquisiscono il senso, solo tattico però, che altrimenti non avrebbero.

Marcos Alonso, già visto alla Fiorentina dal 2014 al 2016, ha vinto poi tutto con il Chelsea e ha trascorso l’ultimo biennio al Barcellona restando, infine, senza contratto. E’ dunque, un parametro zero.

Kurzawa, francese di origini polacche e guadalupesi, ha giocato per poco più di cinque stagioni con il Monaco e per un decennio con il PSG, ma senza mai grande continuità a causa di infortuni vari e non è mai esploso davvero.

