Inter-Brescia 6-0, dichiarazioni post-partita Conte: “Giorno dopo giorno cresciamo come squadra”

Termina 6-0 per l’Inter il match contro il Brescia valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Young, Sanchez, D’Ambrosio, Gagliardini, Eriksen e Candreva.

Un Antonio Conte molto soddisfatto ha così analizzato il match nel post-partita: “Abbiamo segnato tanti gol e non ne abbiamo preso nessuno, questo significa già tanto. Sono molto felice per la vittoria e per l’atteggiamento mostrato dalla mia squadra”.

Gli obbiettivi: “Dobbiamo solamente pensare a finire la stagione nel migliore dei modi, per poi tirare le somme. Dalla ripresa del campionato la squadra non ha mai deluso, mi è sempre piaciuta”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

La crescita: “Di passi in avanti questa squadra ne ha fatti tanti. Poi ci sono stati anche degli errori. Ognuno è libero di vedere ciò che preferisce tra bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma qualunque sia la scelta i ragazzi e la società non meritano attacchi, al massimo attaccate me”.

Sui singoli: “A Lautaro Martinez dal punto di vista dell’impegno non è mancato nulla, peccato solo per il gol che non è arrivato. Sanchez sta bene, non è ancora il giocatore che ho apprezzato in Inghilterra ma corre a grandi passi per tornare a quei livelli. È stato un peccato perderlo per così tanto tempo. Moses è un altro di quelli che se sta bene fisicamente può dare uno sprint alla squadra diverso, fino a diventare protagonista”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS