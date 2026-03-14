Inter – Atalanta Diretta Tv e Streaming Live Serie A 29° Giornata

Dove vedere Inter – Atalanta in Diretta Tv e Streaming Live, 29° Giornata Serie A, Sabato 14 Marzo ore 15:00.

Dopo due sconfitte pesanti nei rispettivi impegni più recenti, Inter e Atalanta sono chiamate a reagire immediatamente. Le due squadre si affronteranno sabato in Serie A in una partita che può rappresentare un momento chiave per ritrovare fiducia e continuità.

I nerazzurri di Milano arrivano alla sfida dopo l’amara battuta d’arresto nel derby contro il Milan, un risultato che ha interrotto la loro marcia verso lo Scudetto. Nonostante il percorso finora molto positivo in campionato, la sconfitta nel derby ha frenato momentaneamente l’entusiasmo della squadra.

Situazione complicata anche per l’Atalanta, reduce da una pesante sconfitta in Champions League. Il club bergamasco, guidato da Gian Piero Gasperini, punta ora a voltare pagina rapidamente e a tornare competitivo anche in campionato.

La sfida tra Inter e Atalanta promette quindi intensità e spettacolo: entrambe le squadre cercano un immediato riscatto e punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali in Serie A.

Formazioni Ufficiali di Inter – Atalanta:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 53 Lavelli, 57 Kaczmarski, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 8 Pasalic, 47 Bernasconi; 10 Samardzic, 59 Zalewski; 9 Scamacca.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 4 Hien, 5 Bakker, 6 Musah, 7 Sulemana, 13 Ederson, 16 Bellanova, 17 De Ketelaere, 69 Ahanor, 90 Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino.

Guarda Inter – Atalanta in Diretta su DAZN.

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Dove vedere Inter – Atalanta in Diretta TV e streaming:

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La sfida Inter – Atalanta di Sabato 15 Marzo alle ore 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Inter – Atalanta su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Inter:

Inter, occasione di riscatto contro l’Atalanta: i nerazzurri difendono il primato in Serie A

La seconda sfida stagionale del Derby della Madonnina è arrivata in un momento decisivo della stagione, con AC Milan e Inter entrambe in corsa per lo Scudetto. Tuttavia, i rossoneri si presentavano alla partita con un ritardo di dieci punti in classifica e con un solo risultato possibile: la vittoria.

Ancora una volta il Milan è riuscito ad avere la meglio sui cugini nerazzurri. A San Siro, la squadra guidata da Cristian Chivu ha dovuto fare i conti con un’altra sconfitta nel derby, un risultato che ha interrotto una lunga serie positiva in campionato.

L’Inter era infatti rimasta imbattuta in Serie A dalla fine di novembre, quando aveva perso proprio 1-0 contro il Milan. La striscia si è ora conclusa, e il tecnico nerazzurro dovrà riflettere sul momento di flessione della squadra.

I numeri recenti confermano un leggero calo: l’Inter ha perso tre delle ultime sei partite in tutte le competizioni, lo stesso numero di sconfitte registrato nelle precedenti venti gare. Nonostante ciò, i nerazzurri restano i principali favoriti per la conquista dello Scudetto, anche grazie al minor numero di pareggi rispetto ai rivali cittadini. Inoltre, la squadra è a un passo dalla finale di Coppa Italia.

La prossima sfida contro l’Atalanta potrebbe rappresentare l’occasione ideale per tornare subito alla vittoria. I precedenti sorridono infatti ai nerazzurri: l’ultima sconfitta dell’Inter contro la formazione bergamasca risale al 2018, e da allora sono arrivate sette vittorie consecutive negli scontri diretti di campionato.

Un trend che l’Inter cercherà di confermare per rilanciare la propria corsa al titolo e lasciarsi alle spalle la delusione del derby.

Come arriva l’Atalanta:

Atalanta a San Siro, un tabù lungo quasi 12 anni: Inter favorita nello scontro di Serie A

La trasferta a San Siro rappresenta da tempo un ostacolo difficile da superare per l’Atalanta. La squadra bergamasca non vince infatti una partita di Serie A contro l’Inter in casa dei nerazzurri da quasi dodici anni. Da allora sono arrivati otto ko in undici incontri, con una media di 2,5 gol subiti a partita.

Il club di Bergamo arriva alla sfida dopo un’altra serata complicata in campo europeo. Martedì l’Atalanta ha ospitato il Bayern Monaco in Champions League, subendo una pesante sconfitta per 6-1. I bavaresi erano già avanti di tre reti prima dell’intervallo, rendendo il match di ritorno della prossima settimana quasi una formalità, nonostante i nerazzurri in precedenza fossero riusciti a ribaltare uno svantaggio di due gol contro il Borussia Dortmund nei playoff.

La squadra guidata da Raffaele Palladino non sta attraversando il miglior momento della stagione. Nelle ultime due giornate di campionato ha raccolto appena un punto, mentre nell’andata della semifinale di Coppa Italia ha pareggiato 2-2 contro la Lazio, confermando una certa difficoltà nel trovare continuità.

La prima sconfitta interna del 2026, arrivata contro il Sassuolo rimasto in dieci uomini, aveva già ridimensionato le speranze di un piazzamento tra le prime quattro. Nel turno successivo, l’Atalanta è inciampata di nuovo: contro l’Udinese a Bergamo ha subito due reti tra primo e secondo tempo, riuscendo poi a evitare la sconfitta solo grazie a un pareggio arrivato nel finale.

Nonostante le recenti difficoltà, dall’arrivo di Palladino a novembre l’Atalanta si colloca comunque tra le prime quattro squadre della Serie A per punti conquistati e per gol subiti. Per continuare a inseguire un posto nelle competizioni europee, però, i bergamaschi dovranno ritrovare rapidamente quella solidità che li aveva contraddistinti nei mesi precedenti.

Pronostico Inter – Atalanta:

Alla luce dei precedenti recenti e del momento delle due squadre, il pronostico pende nettamente dalla parte dell’Inter. I nerazzurri milanesi partono favoriti nella sfida contro l’Atalanta, soprattutto considerando il dominio negli scontri diretti di Serie A negli ultimi anni.

La squadra di Milano ha infatti vinto le ultime sette partite di campionato contro i bergamaschi, un dato che rafforza l’idea di una gara in cui i padroni di casa possano controllare il match. Anche il fattore San Siro pesa, visto che l’Atalanta fatica storicamente in questa trasferta.

Dall’altra parte, la formazione di Bergamo arriva da un periodo complicato tra campionato e coppe, con risultati altalenanti e una pesante sconfitta europea che potrebbe aver lasciato scorie fisiche e mentali.

Per questi motivi, l’Inter sembra avere tutte le carte in regola per conquistare i tre punti e rilanciare la propria corsa al titolo.

Pronostico finale: Inter 2-0 Atalanta.