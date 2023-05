Inter-Atalanta 3-2, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi 

Termina 3-2 per l’Inter il match contro l’Atalanta valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Per i padroni di casa a segno Lukaku, Barella e Lautaro Martinez. Alla Dea non bastano le reti di Pasalic e Muriel (con deviazione decisiva di Onana).

Esultanza sfrenata: “Mi son voluto complimentare con i miei ragazzi. Sono straordinari. 48 ore fa eravamo in campo e oggi ci siamo giocati una gara decisiva contro un avversario di livello. Sorpreso anche io dalla loro riposta sul campo”.

Ballottaggio offensivo: “La sensazione del momento influenzerà molto la mia scelta. A fare la differenza, però, saranno gli allenamenti prima della partita. Diversi fattori incideranno sul compagno d’attacco di Lautaro per Istanbul”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Calcio totale: “Da inizio aprile l’Inter ha avuto un cambio di marcia davvero clamoroso. In meno di 3 mesi abbiamo giocato tantissime partite sempre su alti ritmi. Sono felice del traguardo quarto posto, ma ancor di più del collettivo che si è creato. Unica sconfitta recente è arrivata contro il Napoli per inferiorità numerica”.

Sensazioni: “Sono sereno. Ci sono momenti in cui qualche critica bisogna anche prendersela. Nei momenti di difficoltà ho chiesto ai ragazzi di non ascoltare parole esterne, ma di focalizzarsi sugli obiettivi da portare avanti. L’unica vera arma per uscire dai momenti complicati è lavorare ancor di più di quanto si è già fatto in precedenza”.