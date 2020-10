Inter: anche Nainggolan, Radu e Gagliardini positivi al Covid-19

Brutte notizie in casa Inter, dopo Skriniar e Bastoni i positivi sono altri tre: Nainggolan, Radu e Gagliardini.

“FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli.”

Con questo comunicato, emesso attraverso il proprio sito ufficiale, l’Inter annuncia altri tre tesserati positivi al Covid, i quali vanno ad aggiungersi ai già dichiarati Skriniar e Bastoni.

Non una buona notizia, questa qui, per Antonio Conte, il quale dovrà apprestarsi a preparare l’ipotetico derby con pesanti assenze, soprattutto in fase difensiva.

Inter-Milan che definiamo ipotetico per il semplice fatto che le assenze sono tante anche dall’altro lato. I rossoneri, infatti, oltre Ibra hanno anche Duarte e Gabbia positivi e in quarantena.

Giocare questa gara potrebbe essere una carneficina, non giocarla potrebbe essere un modo per mettere nei guai le due squadre nei confronti della Lega, alla quale spetta l’ultima parola.

Poche ore fa, intanto, sono arrivate anche le parole di Gagliardini, che ha così sentenziato attraverso il suo profilo Instagram in merito alla situazione che sta vivendo: “Ciao a tutti! Grazie per i messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento! Ci vediamo presto a San Siro”.

