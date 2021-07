Integratore reishi: proprietà, benefici, controindicazioni e quale comprare

L’apertura dell’Occidente a prodotti asiatici e ingredienti d’oltreoceano ha permesso la scoperta di preziosi alleati. Conosciamo meglio il reishi!

L’Oriente è una terra piena di sorprese che continuiamo a scoprire grazie all’apertura dei mercati, i mezzi di comunicazione e i social.

Si tratta di ingredienti saporiti che fanno la differenza in cucina e aprono la porta a proprietà formidabili, anche se non sempre riescono ad arrivare a tavola.

La natura di alcuni alimenti, la deperibilità di alcuni prodotti e la volontà di sfruttare le incredibili proprietà di un determinato ingrediente ha dato vita a una serie di integratori naturali.

Tra gli integratori più apprezzati c’è quello a base di reishi, un fungo curativo made in Cina contente sostanze attive dalle capacità curative e medicamentose.

Cos’è il reishi?

Il reishi è un fungo curativo che ha trovato spazio nel mondo degli integratori alimentari, offrendo un pool di proprietà sorprendenti. Non a caso in Cina è chiamato “fungo dell’immortalità”.

Chiamato anche Ganoderma lucidum, questo fungo cresce su castagni e querce e al giorno d’oggi viene coltivato anche nelle serre.

Esistono due varietà di reishi, quella nera e quella rossa, ma in ogni caso si tratta di un fungo che non può essere consumato crudo a causa della sua struttura legnosa.

Dal punto di vista estetico, la varietà rossa vanta un gambo lungo, un diametro anche di 15 cm e un sapore legnoso mentre la varietà nera è più piccola e il suo cappello non va oltre i 6 cm di diametro.

Il reishi Ganoderma lucidumviene raccolto, polverizzato e trasformato in prodotti commercializzati sotto forma di capsule o polvere. In Cina viene utilizzato anche nelle bevande.

Reishi: Proprietà e benefici

Il reishi viene considerato da sempre un fungo curativo in grado di gestire alcuni problemi di salute e tenere l’organismo in salute. È al pari di maitake e shiitake.

Le proprietà del fungo reishi sono legate alla presenza di sostanze benefiche come polisaccaridi beta glucani, triterpenoidi , peptidi e acidi ganoderici. A cosa serve il fungho reishi?

Adattogeno – Il reishi è un fungo adattogeno, vale a dire che comprende le problematiche e le malattie dell’organismo e agisce di conseguenza per ripristinarne l’equilibrio.

– Il è un fungo adattogeno, vale a dire che comprende le problematiche e le malattie dell’organismo e agisce di conseguenza per ripristinarne l’equilibrio. Immunostimolante – La presenza di polisaccaridi stimola le cellule del sistema immunitario e aiuta l’organismo a contrastare l’azione di virus, batteri e altri agenti patogeni.

– La presenza di polisaccaridi stimola le cellule del sistema immunitario e aiuta l’organismo a contrastare l’azione di virus, batteri e altri agenti patogeni. Antitumorale – Secondo alcuni studi, il mix di polisaccaridi e triterpenoidi potrebbe essere sufficiente a bloccare lo sviluppo di tumori.

– Secondo alcuni studi, il mix di polisaccaridi e triterpenoidi potrebbe essere sufficiente a bloccare lo sviluppo di tumori. Antiossidante – I polisaccaridi e i triterpenoidi sviluppano un’azione antiossidante che contrasta i danni ossidativi dei radicali liberi su tessuti e organi.

– I polisaccaridi e i triterpenoidi sviluppano un’azione antiossidante che contrasta i danni ossidativi dei radicali liberi su tessuti e organi. Antinfiammatorio – Il pool di principi attivi di questo fungo si comporta come un potente antinfiammatorio in caso di gotta, colite ulcerosa, mordo di Crohn e artrite.

– Il pool di principi attivi di questo fungo si comporta come un potente antinfiammatorio in caso di gotta, colite ulcerosa, mordo di Crohn e artrite. Antiallergica – I triterpenoidi sono utili per tenere sotto controllo i sintomi allergici in caso di allergie conclamate.

– I triterpenoidi sono utili per tenere sotto controllo i sintomi allergici in caso di allergie conclamate. Epatoprotettore – La medicina cinese ci insegna che il fungo riesce a proteggere il fegato all’azione di tossine come l’etanolo.

– La medicina cinese ci insegna che il fungo riesce a proteggere il fegato all’azione di tossine come l’etanolo. Ipocolesterolemizzante – Alcuni studi hanno sottolineato la capacità del fungo di abbassare la quota di colesterolo “cattivo”.

– Alcuni studi hanno sottolineato la capacità del fungo di abbassare la quota di colesterolo “cattivo”. Antipertensivo – I triterpenoidi e alcuni peptidi hanno il merito di tenere sotto controllo la pressione sanguigna.

– I triterpenoidi e alcuni peptidi hanno il merito di tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Ipoglicemizzante – Il contenuto di polisaccaridi è sufficiente per ridurre la quota di zuccheri nel sangue e tenere sotto controllo l’iperglicemia.

– Il contenuto di polisaccaridi è sufficiente per ridurre la quota di zuccheri nel sangue e tenere sotto controllo l’iperglicemia. Prebiotico – La presenza di beta-glucani può far considerare il reishi come un fungo prebiotico capace di sostenere il microbiota intestinale.

– La presenza di beta-glucani può far considerare il come un fungo prebiotico capace di sostenere il microbiota intestinale. Antivirale – Il potere antivirale di questo fungo deriva dalla capacità dei triterpenoidi di contrastare la replicazione dei virus, come il virus dell’epatite B e l’Herpes Simplex.

– Il potere antivirale di questo fungo deriva dalla capacità dei triterpenoidi di contrastare la replicazione dei virus, come il virus dell’epatite B e l’Herpes Simplex. Antitrombotica – Il fungo orientale sembra capace di ostacolare l’aggregazione piastrinica e quindi di formare un trombo.

– Il fungo orientale sembra capace di ostacolare l’aggregazione piastrinica e quindi di formare un trombo. Dimagrante – Più che una proprietà si tratta di una domanda: è possibile usare il fungo reishi per dimagrire? L’azione depurativa e il miglioramento del processo digestivo permettono di migliorare il metabolismo e quindi aumentare gli effetti della dieta.

Come assumere il fungo reishi

L’impossibilità di consumare il fungo come alimento ha dato vita a un intero filone di integratori alimentari con reishi in polvere o capsule.

Polvere – Il fungo viene coltivato, essiccato e macinato per ottenere una polvere dal sapore amaro che deve essere miscelato ad acqua o un altro liquido.

– Il fungo viene coltivato, essiccato e macinato per ottenere una polvere dal sapore amaro che deve essere miscelato ad acqua o un altro liquido. Capsule – La polvere di reishi di compresse e capsule restituiscono un sapore neutro e devono essere assunte con un bicchiere di acqua.

Ogni integratore con reishi ha una posologia indicata dal produttore, ma in linea di massima non bisogna superare la dose di 1-5 g di polvere e le 3 capsule.

È bene sapere che il trattamento a base di polvere non deve passare oltre i 30 giorni mentre la cura a base di reishi capsule deve durare al massimo 3 mesi.

Reishi: Controindicazioni

L’uso di integratori con reishi è sicuro e non riserva particolari effetti collaterali, salvo che non si cada nel sovradosaggio. In tal caso, infatti, si rischia di intossicare il fegato.

Chi sa a cosa serve il Ganoderma e inizia ad assumere l’integratore potrebbe avvertire un lieve mal di pancia, ma in realtà è la momentanea risposta dell’organismo che tende a scomparire in pochi giorni.

Per quanto riguarda le controindicazioni, invece, sarebbe meglio evitarlo in caso di gravidanza e allattamento (non ci sono studi a riguardo).

È sconsigliato in caso di sistema immunitario compromesso, problemi di fluidificazione del sangue, assunzione di ipertensivi e terapia a base di ipoglicemizzanti.

Come scegliere il reishi integratore

Non tutti gli integratori a base di reishi ganoderma sono uguali e strizzare l’occhio ad alcune caratteristiche può aiutare a trovare il prodotto giusto.

Forma di commercializzazione – La scelta tra la polvere e le capsule con reishi dipende dal dosaggio e dalle abitudini personali: gusto amaro, miscela in acqua e trattamento di un mese per la polvere e gusto neutro, deglutizione accompagnata da acqua e trattamento di 3 mesi per le capsule.

– La scelta tra la polvere e le capsule con dipende dal e dalle abitudini personali: gusto amaro, miscela in acqua e trattamento di un mese per la polvere e gusto neutro, deglutizione accompagnata da acqua e trattamento di 3 mesi per le capsule. Ingredienti extra – Non tutti le formule sono uguali e alcune combinano il reishi con altri ingredienti allo scopo di potenziarne una proprietà specifica: vitamina C e zinco per l’azione immunostimolante, funghi maitake per l’azione prebiotica e così via.

– Non tutti le formule sono uguali e alcune combinano il con altri ingredienti allo scopo di potenziarne una proprietà specifica: vitamina C e zinco per l’azione immunostimolante, funghi maitake per l’azione prebiotica e così via. Allergeni – Il fungo orientale aiuta in caso di allergie, ma potrebbe essere combinato ad ingredienti verso cui si è sensibili. In questo caso sarebbe meglio controllare l’etichetta del prodotto.

– Il fungo orientale aiuta in caso di allergie, ma potrebbe essere combinato ad ingredienti verso cui si è sensibili. In questo caso sarebbe meglio controllare l’etichetta del prodotto. Origine – Conoscere l’origine dei funghi usati è fondamentale per essere sicuri di assumere un prodotto elaborato a partire da fonti biologiche.

– Conoscere l’origine dei funghi usati è fondamentale per essere sicuri di assumere un prodotto elaborato a partire da fonti biologiche. Cruelty free – Il reishi integratore è perfetto per chi segue un’alimentazione cruelty free, ma sarebbe meglio accertarsi che anche l’involucro non sia stato prodotto a partire da fonti di origine animale.

free – Il è perfetto per chi segue un’alimentazione cruelty free, ma sarebbe meglio accertarsi che anche l’involucro non sia stato prodotto a partire da fonti di origine animale. Prezzo – Il prezzo di un integratore con reishi varia in base alla forma di commercializzazione, della formula e della marca. Per risparmiare e avere a disposizione un’ampia gamma è possibile valutare le proposte online.

Migliori integratori con reishi su Amazon

Qual è il miglior integratore con reishi? Quale comprare? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma sarebbe meglio optare per prodotti certificati e di qualità.

È possibile trovare gli integratori con Ganoderma lucidum reishi in farmacia, parafarmacia o nei negozi specializzati oppure online.

Il catalogo Amazon offre vari prodotti a base di reishi e aiuta il consumatore a trovare il prodotto giusto attraverso informazioni dettagliate e recensioni vere. Inoltre propone prezzi imbattibili.

In base all’offerta del momento si può scegliere Micotherapy reishi, reish Snep, reish Plus, fungo Solgar reishi e altri ancora.

Per aiutarvi a trovare l’integratore con reishi migliore su Amazon abbiamo raccolto alcuni dei prodotti più apprezzati.

Offerta Reishi puro in capsule - Reishi 650mg - Polvere in capsule - Ganoderma lucidum vegan - 120 Capsule Per la sua salute: Reishi 650mg, Fungo vitale, vegan, 120 capsule - Il prodotto è privo di glutine, fruttosio, lattosio, stearato di magnesio, biossido di silicio, coloranti, aromi e conservanti

Qualità di prima classe: tutte le materie prime e i prodotti finiti vengono regolarmente controllati da istituti indipendenti per verificarne il rispetto delle direttive in materia di igiene e qualità , oltre alla loro funzionalità .

Buona tollerabilità : il principio di Fair&Pure ci vieta l'utilizzo di edulcoranti, coloranti o additivi nei nostri prodotti. L'unica eccezione è la cellulosa microcristallina.

Purezza microbica Made in Germany: ai sensi della normativa HACCP. Ingredienti provenienti da paesi UE e non UE.

Vegan Vitality Integratore di 6 Funghi: Reishi, Lions Mane, Cordyceps, Chaga, Shiitake e Maitake - 120 Capsule da 500mg – Formula Concentrata SUPER FOOD: Un mix di 6 potenti funghi conosciuti per effetti benefici sulla salute: Reishi Ganoderma Lucidum, Lions Mane Hericium erinaceus, Cordyceps Sinensis, Chaga, Shitake e Maitake.

FORMULA FORTE E CONCENTRATA DI ALTA QUALITÀ: Il nostro prodotto ha una formula di polisaccaridi al 30% ad alta concentrazione, che equivale a un rapporto di 30:1 per fungo. L'equivalente totale è pari a 15000 mg.

QUALITÀ PREZZO IMBATTIBILE: 120 capsule da 500 mg a confezione. Il miglior integratore di funghi ad alta concentrazione del mercato.

INTEGRATORE 100% VEGANO E ECOLOGICO: Confezioni a basso spreco di imballaggi e completamente riciclabili! INGREDIENTI NATURALI - Senza additivi, leganti o conservanti. Senza OGM e senza glutine. Tutta la bontà e la naturalezza dei funghi!

Le varietà di funghi contengono una serie di potenziali benefici tra cui supporto IMMUNITARIO, proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antivirali, antibatteriche e antifungine, che supportano la concentrazione e la concentrazione della memoria e altro

Fungo Reishi - 180 capsule - 1300 mg di estratto per dose giornaliera - 40% di polisaccaridi bioattivi - Vegan - Fungo Power - Ganoderma lucidum PERFORMANCE PREZZO ECCELLENTE: 180 capsule di Reishi ad alto dosaggio con 1300 mg di estratto per dose giornaliera (2 capsule). Il vero estratto del corpo del frutto Reishi è usato per le nostre capsule di Reishi. Comoda fornitura di 3 mesi sufficiente per 90 giorni interi.

MATERIALE NATURALE PREMIUM RAW: Per le nostre capsule di Reishi viene utilizzato un estratto standardizzato con il 40% di polisaccaridi bioattivi. Una porzione giornaliera di 2 capsule contiene ben 520 mg di polisaccaridi.

TESTATO IN LABORATORIO INDIPENDENTE: Testato in laboratorio per il contenuto di ingredienti attivi (contenuto di polisaccaridi), così come la contaminazione e le impurità , come metalli pesanti, muffe, E. Coli, salmonella e altri criteri di test rilevanti.

VEGAN & SENZA ADDITIVI INDESIDERATI: Le nostre capsule Reihsi sono 100% vegan e senza stearato di magnesio, aromi, coloranti, stabilizzatori, gelatina e naturalmente senza OGM, senza lattosio, senza glutine e senza conservanti.

PRODUZIONE & LA TUA SODDISFAZIONE: La gamma Vit4ever comprende numerosi integratori alimentari ad un giusto rapporto qualità -prezzo. Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime di alta qualità ed esclusivamente in fabbriche certificate UE. I nostri siti di produzione comprendono la Germania e i Paesi Bassi. Se non siete soddisfatti del nostro prodotto, o se avete bisogno di aiuto e consigli, non esitate a contattarci.

REISHI Vegavero® | 1000 mg | 120 capsule | con 20% di Polisaccaridi + 6% Beta Glucani + 1% Triterpeni | Ganoderma Lucidum | Vegan 🎯 NUTRACEUTICO QUALITÀ ROSSA: noto anche come Fungo dell'immortalità , contribuisce al miglioramento delle difese immunitarie. Insieme a Cordyceps, Hericium, Shiitake e Auricolaria, è utilizzato dalla micoterapia e nella medicina tradizionale cinese (MTC) e ayurvedica per la sua azione immunomodulante. In grado di aumentare la resistenza dell’organismo e di assorbire le sostanze tossiche, il Reishi è rimedio naturale soprattutto per chi soffre di stress, d’insonnia e nervosismo.

⭐ ESTRATTO, NON POLVERE: mentre altri fornitori offrono Reishi in polvere, il nostro integratore contiene estratto di corpo fruttifero. Una capsula da 500 mg equivale a 2000 mg di polvere del fungo (rapporto (~4:1). L’estratto garantisce anche una maggiore concentrazione di sostanze bioattive. Il nostro viene coltivato in Cina (paese d’origine dei Funghi Medicinali) e prodotto in Germania, viene testato da laboratori tedeschi per garantire sicurezza e qualità .

📍 CON IL 20% DI POLISACCARIDI: i funghi medicinali come il Reishi sono noti per il loro alto contenuto di polisaccaridi. Il nostro estratto è standardizzato ad almeno il 20% di polisaccaridi, il 6% di beta-glucani e l'1% di triterpeni - i più importanti componenti bioattivi. Prodotto privo di additivi artificiali (senza Magnesio Stearato), OGM, pesticidi e metalli pesanti. Adatto a vegetariani e vegani. In una confezione: 120 capsule. Dosaggio consigliato:2 capsule al giorno.

🌿 VEGAVERO CLASSIC: integratori vegani di alta qualità che comprendono nutrienti essenziali, estratti vegetali, funghi medicinali e altri ingredienti funzionali. Ci concentriamo sulla qualità dei singoli ingredienti ed evitiamo sempre additivi artificiali come riempitivi non necessari. I nostri prodotti sono testati e migliorati costantemente dal nostro team sulla base delle più recenti scoperte scientifiche. Vegavero Classic - per noi significa qualità , sicurezza e praticità .

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

Reishi Extract 12000 mg, con Vitamina C, 180 Capsule | 50% polisaccaridi | Energetico e antiossidante | Vegano, Senza Additivi, Senza ingredienti OGM. | di Zenement DOSE PIÙ ALTA: fornisce 600 mg di estratto di Reishi 20:1 (corrisponde a 12000mg di Reishi essiccato) + 40 mg di Vitamina C. Il nostro estratto contiene il 50% di polisaccaridi, il più importante composto bioattivo di Reishi.

REISHI EXTRACT 12000MG CON VITAMINA C: para Energetico e antiossidante.

100% VEGANO E SENZA ADDITIVI, come aromi e coloranti artificiali o dolcificanti. Senza ingredienti OGM. Senza glutine, lattosio o soia.

QUALITÀ PREMIUM: Made in Europe seguendo i più severi controlli di qualità e sicurezza e partendo dagli ingredienti più puri. Registrato e approvato dalle autorità italiane.

SODDISFAZIONE GARANTITA AL 100%: Se non sei completamente soddisfatto, ti rimborseremo i tuoi soldi!

Micotherapy Reishi 90 capsule ☑ Favorisce le naturali difese dell'organismo

☑ Rinforza il sistema immunitario

☑ 100% da Agricoltura Biologica

☑ 1 capsula 3 volte al giorno lontano dai pasti

☑ Confezione da 90 capsule da 495 mg

Reishi (Ganoderma lucidum) fungo Tintura Madre analcoolica NATURALMA | Estratto liquido gocce 120 ml | Integratore alimentare | Vegano Reishi (Ganoderma lucidum) fungo Tintura Madre estratto concentrato 1:5. 100% naturale, analcoolica (senza alcool) e senza zuccheri. Adatta anche per donne in gravidanza o allattamento e per bambini. Notificata come integratore alimentare in Italia al Ministero della Salute. Made in Italy.

UN AIUTO NATURALE: integratore alimentare concentrato di Reishi in gocce. 40 gocce (2 ml) contengono 800 mg di Reishi. Macerato glicerico o estratto fluido puro di Reishi (Ganoderma lucidum) fungo in gocce.

NATURALMA – Naturali abitudini: Rispettiamo e amiamo la Natura, per questo tutti i nostri integratori sono Vegan e privi di qualsiasi ingrediente artificiale. Crediamo nell’importanza di garantirvi qualità e sicurezza, per cui selezioniamo le Materie Prime con cura, produciamo i prodotti in Italia, e provvediamo a registrarli presso il Ministero della Salute.

NATURALMENTE CON VOI: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo disponibili per consigliarvi nei vostri obiettivi, per fornirvi le informazioni su ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

Reishi 10000 mg. 180 capsule vegane per 6 mesi. Con il 50% di Polisaccaridi, 10% di Beta-glucani e 2% di Triterpeni. Antiossidante naturale che rafforza il sistema immunitario e riduce l'infiammazione ❤️ FORMULA ECCELLENTE a base di estratto naturale concentrato 20:1 di Reishi (Ganoderma Lucidum). | Potente antiossidante naturale che aiuta a ridurre lo stress fisico e mentale, migliora l'umore e aumenta l'energia. GRANDE QUANTITÀ DI PRODOTTO AL MIGLIOR PREZZO: Offriamo 180 capsule vegane per barattolo, fornitura per 6 mesi.

🔝 IL MIGLIOR REISHI: Realizzato con 500 mg di estratto naturale concentrato 20:1 di Reishi che equivalgono a 10.000 mg di fungo Reishi. Ogni capsula fornisce 250mg di Polisaccaridi, 50mg di Beta-glucani e 10mg di Triterpeni, i principi attivi che conferiscono a questo fungo medicinale tutte le sue proprietà terapeutiche. Si noti che non utilizziamo Stearato di magnesio o alcun tipo di Biossido, additivi poco raccomandati e ampiamente utilizzati negli integratori alimentari delle altre marche.

🌿 MASSIMA QUALITÀ E GARANZIA AL 100%: Il nostro prodotto è 100% naturale, vegetale, senza glutine, senza lattosio, senza soia, senza stearato di magnesio, senza zucchero, senza conservanti o coloranti, senza aromi aggiunti e senza OGM (Non transgenici). PRODOTTO IN EUROPA sotto GMP (Good Manufacturing Practice) e ISO 22000. Hivital Foods è registrato in AECOSAN con il numero 26.019181B

👌 SODDISFAZIONE GARANTITA al 100%. Se non siete completamente soddisfatti, vi rimborseremo i soldi!

💰 OFFERTE E PROMOZIONI: Non perdetevi i nostri sconti all'ingrosso e le nostre offerte speciali. Se siete già clienti di Hivital e volete provare questo prodotto, scriveteci e vi invieremo un buono sconto.

Migliori Bookmakers AAMS