Inghilterra-Scozia dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 18-6-2021

Dove vedere Inghilterra-Scozia, seconda giornata del Gruppo D di Euro2021, venerdì 18 giugno alle 21:00. La partita Inghilterra-Scozia sarà trasmessa in diretta su SKY.

La seconda giornata del Gruppo D di Euro 2020 offre al calendario un “quasi derby” di pregevolissima fattura, soprattutto a livello storico.

L’Inghilterra di Southgate ha la ghiotta opportunità, dopo la buona vittoria per 1-0 contro la Croazia, di passare il turno eliminando i rivali della Scozia che, invece, sono fermi a zero punti dopo lo show offerto da Schick che ha mandato in paradiso la Repubblica Ceca.

Nonostante i due risultati, l’analisi di queste due selezioni è ben diversa: i tre leoni hanno faticato non poco contro quella che, a detta di tutti, doveva essere la rivale numero uno del girone e vincere è stato importantissimo, specie se il gol di Sterling è arrivato da un’azione molto bella dal punto di vista corale.

Eppure era lecito aspettarsi qualcosa di più dagli inglesi e in particolar modo da Harry Kane, apparso, come tutta la manovra offensiva, fin troppo compassato.

La Scozia, invece, ha perso malamente contro la Repubblica Ceca, sicuramente meglio attrezzata dal punto di vista qualitativo, ma la prestazione non è stata da buttare, anzi, i giocatori in maglia blu hanno mostrato una buona manovra e avrebbero meritato, quantomeno, un gol per rendere meno amara la sconfitta.

Al Wembley Stadium, i pronostici sono tutti a favore di chi metterà in campo il talento, la qualità e l’esperienza di chi difende la maglia bianca dell’Inghilterra, ma, in una partita del genere dove entrano in gioco anche questioni storiche e sociali, non si può sottovalutare la Scozia che vuole rendere onore all’impegno Europeo.

Le ultime sulle formazioni di Inghilterra-Scozia

I tre leoni non cambiano rispetto alla vittoria contro la Croazia e ripropongono un 4-3-3 ricco di qualità e di sorprese.

Sarà Pickford a proteggere i pali dell’Inghilterra con Stones e Ming come centrali di difesa. Chilwell e Walker giocheranno come terzini di spinta, mentre a centrocampo, oltre Mason Mount, promossi nuovamente Declan Rice e il sorprendente Phillips, sicuramente il migliore dei suoi nel primo match.

Foden e Sterling agiranno sulla fascia con Kane unica punta.

La Scozia risponde con un 3-5-2 che prevede due esterni dalle caratteristiche differenti, ma che conoscono perfettamente il calcio inglese, ovvero Tierney, che avrà compiti più difensivi, e Robertson, leader della squadra scozzese.

Marshall giocherà in porta con Cooper, Hendry e Hanley a comporre il terzetto difensivo. McTominay giocherà a centrocampo con McGinn e Armstrong a fare da compagni di reparto, mentre Adams e Christie saranno le due punte.

Probabili formazioni di Inghilterra-Scozia

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Rice, Phillips, Mount; Foden, Kane, Sterling.

Scozia (3-5-2): Marshall; Hanley, Cooper, Hendry; Tierney, Armstrong, McGinn, McTominay, Robertson; Adams, Christie.

Come vedere Inghilterra-Scozia in Diretta TV e Streaming

Partita: Inghilterra-Scozia

Inghilterra-Scozia Data: 18 giugno 2021

18 giugno 2021 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Sarà possibile vedere il match tra l’Inghilterra di Gareth Southgate e la Scozia di Steve Clarke, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Venerdì 18 Giugno 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match del Wembley Stadium di Londra sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto di Euro 2021 come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Inghilterra-Scozia

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inghilterra-Scozia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Inghilterra-Scozia

La sfida tra queste due Nazionali è la più antica al mondo.

Già si sono incrociate in una fase a gironi al Wembley ad Euro 96′ dove resta nella storia il grandissimo gol di Paul “Gazza” Gascoigne nel match conclusosi 2-0 per i tre leoni.

L’Inghilterra ha vinto 18 volte sulle 32 sfide fatte contro la Scozia al Wembley. 9 le vittorie degli scozzesi.

