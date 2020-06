I migliori Canotti Gonfiabili Explorer

In vista dell’estate e delle giornate trascorse al mare, potrete avere l’occasione di allenarvi nel canottaggio grazie ai Canotti explorer disponibili su Amazon a prezzi davvero convenienti.

I migliori Canotti Exlorer

Il canotto Explorer è strutturato in modo da avere una forma simile alla barca da canottaggio ed è utilissima per esercitarsi al mare durante queste vacanze estive. Infatti grazie alle tante promozioni, potrete acquistare quello che più preferite e in base alle vostre esigenze e noi vi presenteremo quali sono i migliori modelli sul mercato.

Canotto in PVC Intex Seahawk 2

Il canotto Seahawk 2 della Intex ha una portata massima di 200 Kg e misura 236 x 114 x 41 cm. E’ l’ideale per una gita al mare con genitori e bambini.

Nella confezione sono inclusi una pompa manuale e remi francesi. Intex Seahawk 2 è a norma iso 6185-1 nmma-abyc,è dotato di supporto per montaggio motore, 2 porta remi su entrambi i lati, sacchetto porta attrezzi, valvole boston, inserti anti sfregamento sui bordi laterali, fondo gonfiabile per maggior confort, 2 porta canne, corda perimetrale.

Ci sono 3 diverse camere d’aria inclusa quella interna per maggiore galleggiabilità.

Caratteristiche e dimensioni canotto Intex Seahawk 2:

– i remi sono lunghi 125 cm circa;

– la pala (di plastica gialla) è larga 15 e lunga 30 cm;

– le camere d’aria laterali sono 30 cm;

– lo spazio interno a disposizione, nel punto più stretto, è 42 cm;

– la camera d’aria nella parte anteriore (prua) è 50 cm;

– la camera d’aria nella parte posteriore (poppa) è 40 cm;

– la tasca interna è alta circa 15 cm per 30 di larghezza.

Punti di forza:

– Il materiale pur essendo semplice telo plastificato sembra consistente

– Lo spazio è adeguato per due e uno zainetto, non pensate di sdraiarvi ovviamente.

– Veloce da gonfiare (10min con la pompa in dotazione) e nello sgonfiaggio e piegamento (ancora meno tempo) grazie alle valvole svitabili.

– Doppia camera (interna e esterna) anti affondamento in caso di tagli.

– è ben sagomato e si trasporta bene

– le valvole per il gonfiaggio/sgonfiaggio sono il vero plus del canotto in questione: in fase di gonfiaggio non fanno uscire l’aria nemmeno quando si rimuove la pompa, inoltre in fase di sgonfaggio le valvole si possono togliere del tutto (svitandole), per svuotarlo e piegarlo più velocemente;

– rimane sempre stabile senza pericolo di ribaltarsi ha inoltre la cordina passante tutto intorno utile per il trasporto, e due porta canne, oltre che due porta remi;

– molto pratica la taschina interna impermeabile dove poter riporre il cellulare o il portafogli prima di fare il bagno.

Canotto Intex Explorer PRO

Il Canotto Intex Explorer PRO 300 misura 244 x 117 x 36 cm ed ha una portata massima di 200 kg ossia 3 persone. E’ dotato di 3 camere d’aria inclusa quella ausiliaria interna allo scafo, fondo gonfiabile, anelli lungo tutto il perimetro per la corda, guida per i remi saldata. Intex Explorer Pro è comodo da trasportare al mare o al lago e veloce da gonfiare e sgonfiare grazie alla valvola boston posizionata sulla camera principale. I remi e pompa sono inclusi. Età anni 14+.

Canotto Bestway Hydro-Force

Il canotto Bestway Hydro force misura 195,6 x 114,3 x 37 cm e pesa 2,75 Kg. E’ comodo e facile da trasportare ed è dotato di pompa e remi. Ideale per un adulto e un bambino

Non adatto a bambini di età inferiore a 14 anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto.

Intex, Canotto Explorer

Questo è un Kayak gonfiabile progettato per ospitare due persone e predisposto proprio per esercitazioni con un supporto di carico di massimo 180 Kg. Completamente gonfiabile, anche i sedili che presentano delle fasce per essere regolati in base alle proprie esigenze. All’interno della confezione sono inclusi anche i remi realizzati in alluminino e con una portata massima di 160 Kg. Il canotto è provvisto di due camere d’aria con valvole Boston che permette il gonfiaccio e lo sgonfiaggio veloce.

Specifiche tecniche

Brand: Intex | Modello: 68307NP | Età consigliata: dai 12 ai 99 anni | Dimensioni: 312 x 91 x 51 cm | Peso: 16,7 Kg | Materiale: PVC | Portata massima: 160 Kg | Peso massimo supportato: 180 Kg |

Bestway Hydro-Force

Leggermente più economico rispetto al precedente, questo Kayak gonfiabile è strutturato per essere a due posti ma è disponibile anche in versioni da 1 posto. E’ l’ideale se si vuole fare allenamento ed è facilmente gonfiabile e sgonfiabile grazie alle opportune valvole di cui è predisposto. E’ dotato di remi in alluminio e plastica da 2,18 metri. Per quanto riguarda il materiale è realizzato in visibile resistente da 0,57 mm e supporta un carico massimo di 160 Kg. I sedili sono regolabili grazie alle fasce che potrete gestire come meglio state comodi.

Specifiche tecniche

Brand: Bestway | Modello: Hydroforce | Età consigliata: dai 12 ai 99 anni | Dimensioni: 321 x 88 x 44 cm | Peso: 8,33 Kg | Materiale: PVC | Portata massima: 140 Kg | Peso massimo supportato: 160 Kg | Lunghezza remi: 2,18 metri |

SEVYLOR Kit Savylor

Questo canotto è predisposto, come i precedenti, per massimo due persone ma presenta una struttura più compatta e strutturata a forma di baca di canottaggio. E’ realizzata in PVC di ottima qualità ed è l’ideale per laghi e mare e garantisce un’ottima stabilità d’uso durante l’utilizzo grazi e agli elastici sulle estremità di cui è predisposto. Facile e veloce da gonfiare e sgonfiare grazie alle valvole Boston di cui è predisposto, oltre al manometro per il controllo della pressione incluso nella confezione. I due sedili gonfiabili possono essere gestiti in totale autonomia, regolati grazie alle fasce laterali o rimossi se necessario. Potrete utilizzarlo a una o due persone e supporta un carico massimo di 165 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: SEVYLOR | Modello: Kit Sevylor 2 | Età consigliata: dai 12 ai 99 anni | Dimensione: 318 x 88 x 50 cm | Peso: 12 Kg | Materiale: PVC | Portata massima: 140 Kg | Peso massimo supportato: 160 Kg |Remi: realizzati in plastica e alluminio |

Sea Kayak Gonfiabile

Il Kayak gonfiabile della Sea Dopo è molto particolare perché non richiama la struttura dei classici canotti da canottaggio. Infatti è strutturato a punta con sedili regolabili e gonfiabili. La particolarità di questo canotto sta proprio nel materiale realizzato in triplo strato di PVC laminato dello spessore di 0,70 mm con 5 camere d’aria e un manometro per il controllo del gonfiaggio. Come i precedenti modelli, anche in questo i sedili possono essere rimossi e regolati secondo il proprio comfort e sono predisposti di poggiapiedi per vogare al meglio del movimento. I sedili, inoltre, posseggono delle tasche portaoggetti in modo da potersi portare il telefono e le chiavi durante l’esercitazione. Le pagaie sono smontabili.

Brand: Sea-Dopo | Modello: Kit Sevylor 2 | Età consigliata: dai 12 ai 99 anni | Dimensione: 400 x 90 cm | Materiale: PVC laminato a triplo strato | Portata massima: 140 Kg | Peso massimo supportato: 155 Kg | Remi: realizzati in plastica e alluminio del peso di 13 Kg e 220 cm di lunghezza |

