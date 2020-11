I am Zlatan: il film di Ibrahimovic al cinema nel 2021

Confermato il lungometraggio che racconterà la vita di Zlatan Ibrahimovic. Il film, che prende spunto dal celebre libro “Io, Ibra” sarà nei cinema ad Autunno 2021.

Zlatan Ibrahimovic: da bomber a protagonista di un film

Uno dei personaggi più eclettici e iconici di tutto il panorama calcistico moderno, è pronto a raccontarsi in un docu-film dedicato alla sua vita.

Zlatan Ibrahimovic è, per tutti gli appassionati di calcio, più di un semplice atleta. Lo svedese, durante la sua favolosa carriera, è riuscito a costruirsi un personaggio che va oltre il semplice rettangolo di gioco.

Ibra non è solo uno straordinario attaccante e, molto probabilmente, uno dei 3 giocatori più influenti del calcio moderno; ma anche un esempio di sfrontatezza e assoluta fiducia dei propri mezzi.

Per molti è un “Dio“, per altri uno che si pone fin troppo al di sopra di molti altri colleghi, per tutti, Ibra, è l’esempio di cosa si può fare, e dove si può arrivare, scommettendo tutto su sè stessi basando la propria fiducia solo sui propri mezzi.

Dalla periferia di Malmo fino ai grandi palcoscenici del mondo: Zlatan Ibrahimovic ha vinto ovunque è andato.

In Svezia, da promessa è diventato leggenda; all’Ajax e alla Juventus ha capito come misurarsi con il difficile calcio europeo; all’Inter, al Milan e al Barcellona ha vinto tutto al primo colpo; al PSG ha creato una storia laddove storia non c’era mai stata; ha lasciato il segno a Manchester e Los Angeles fino a tornare alla Milano rossonera dove, dopo che tutti lo avevano dato per finito, sta dimostrando di potersi imporre quando e come vuole.

Un fenomeno da 400 gol in carriera che è partito dal nulla ed è diventato leggenda.

Per questo vale la pena ripercorrere la vita di uno dei più talentuosi giocatori della storia del calcio attraverso un lungometraggio.

Si chiama “I Am Zlatan” e sarà un film interamente dedicato alla vita del campione svedese ripercorrendo tutta la sua storia, dagli albori fino ad oggi. Il film, diretto da Jens Sjogren, mira a legittimare la figura del fenomeno in forze al Milan, dimostrando come non ci sarà mai più un giocatore così iconico, sfrontato e dominante come lui.

Le riprese sono incominciate da pochi giorni in Svezia e il film dovrebbe essere pronto al debutto ad Autunno 2021.

Gli attori chiamati ad interpretare Ibra sono Dominic Bajraktari Andersson (per il periodo dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti ( per il periodo dai 17 ai 23 anni). Inoltre, per la stesura del progetto, è stato coinvolto proprio il calciatore in persona con l’ausilio del già conosciuto libro da lui pubblicato nel 2011, ovvero “Io, Ibra“.

Un ennesimo modo per omaggiare uno dei numeri 9 più forti della storia.

