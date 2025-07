I 15 affari di mercato più intelligenti di sempre: grandi campioni pagati due spicci

Nel mondo del calcio dominato da cifre folli, clausole da capogiro e colpi mediatici, esistono anche operazioni che sembrano inizialmente marginali ma che col tempo si rivelano vere e proprie genialate di mercato. Giocatori pagati pochissimo, spesso sottovalutati o svincolati, diventati poi leggende o campioni affermati, capaci di cambiare il destino di un club o fruttare plusvalenze clamorose. Ecco i 15 affari più intelligenti di sempre nel calciomercato, tra intuizioni brillanti e veri capolavori dirigenziali.

Andrea Pirlo alla Juventus – Gratis nel 2011

Considerato ormai a fine carriera dal Milan, fu lasciato andare a parametro zero. La Juventus lo accolse e costruì attorno a lui un centrocampo dominante, con Pirlo regista raffinato e leader silenzioso. Da lì iniziò il ciclo degli scudetti consecutivi, con Pirlo protagonista di quattro titoli di fila e di un ritorno alla finale di Champions nel 2015.

Robert Lewandowski al Borussia Dortmund – 4,5 milioni nel 2010

Arrivato dal Lech Poznań come giovane promettente ma poco conosciuto, divenne uno degli attaccanti più forti della sua epoca. Con il Dortmund vinse due Bundesliga e raggiunse una finale di Champions League. È poi passato gratis al Bayern Monaco, diventando una macchina da gol e un simbolo del calcio tedesco.

N’Golo Kanté al Leicester – 8 milioni nel 2015

Un acquisto quasi anonimo dal Caen. In un solo anno diventò l’anima del Leicester campione d’Inghilterra. Inarrestabile nei recuperi, insostituibile nella costruzione, Kanté fu la rivelazione assoluta della Premier. Rivenduto al Chelsea con una super plusvalenza, si confermò ancora una volta uomo chiave ovunque andasse.

Lionel Messi al Barcellona – Gratis nel 2000

Scoperto giovanissimo in Argentina, il Barcellona lo portò in Spagna pagandogli cure mediche e tesserandolo su un tovagliolo. Senza alcun cartellino. Quella firma ha cambiato per sempre la storia del club. 672 gol, 35 trofei e 7 Palloni d’Oro dopo, resta probabilmente il miglior affare della storia del calcio.

Paul Pogba alla Juventus – Gratis nel 2012

Il Manchester United non credette in lui e lo lasciò partire senza resistenze. In bianconero esplose sotto la guida di Conte e Allegri, diventando uno dei migliori centrocampisti d’Europa. Quattro scudetti, una finale di Champions e poi una cessione da 105 milioni. Il colpo perfetto.

Toni Kroos al Real Madrid – 25 milioni nel 2014

Il Bayern non volle rinnovargli il contratto alle sue condizioni e lo cedette per una cifra irrisoria. Al Real Madrid diventò un pilastro del centrocampo, vincendo 4 Champions e dominando la scena europea. Ancora oggi è considerato uno dei registi più affidabili e costanti della storia recente.

Zlatan Ibrahimović all’Ajax – 7,8 milioni nel 2001

Giovane svedese dal talento grezzo, fu pescato dal Malmö dall’Ajax per una cifra modesta. In Olanda esplose tra colpi di classe e gol spettacolari, attirando le attenzioni della Juventus. Da lì iniziò una carriera straordinaria in tutta Europa, con decine di trofei e gol memorabili.

Esteban Cambiasso all’Inter – Gratis nel 2004

Svincolato dal Real Madrid, fu preso dall’Inter senza pagare un euro. Divenne il cuore del centrocampo nerazzurro per oltre un decennio, guidando la squadra al Triplete nel 2010. Intelligenza tattica, grinta e senso della posizione lo resero un punto fermo insostituibile.

Dani Alves al Siviglia – 500 mila euro nel 2002

Il Siviglia lo prese dal Bahia per meno di un milione. In pochi anni divenne uno dei migliori terzini al mondo, vincendo due Coppe UEFA. Poi passò al Barcellona dove fu uno dei protagonisti del ciclo Guardiola, vincendo tutto. Uno dei difensori più vincenti della storia.

Keylor Navas al Levante – Gratis nel 2011

Ignorato dai grandi club, arrivò al Levante a parametro zero dal calcio costaricano. Fu protagonista di stagioni sorprendenti che lo portarono al Real Madrid. Con i blancos vinse tre Champions da titolare, diventando decisivo con le sue parate anche in semifinale e finale.

Henrik Larsson al Celtic – 650 mila euro nel 1997

Acquistato per pochi spicci dal Feyenoord, diventò una leggenda del Celtic. 242 gol in 313 partite, idolo dei tifosi e simbolo della squadra. A fine carriera, contribuì alla vittoria della Champions con il Barcellona nel 2006, entrando dalla panchina in finale e cambiando la partita.

Miroslav Klose al Werder Brema – 5 milioni nel 2004

Pescato dal Kaiserslautern, il Werder fece un colpo fenomenale. Klose esplose come bomber micidiale, guadagnandosi poi il passaggio al Bayern e diventando il miglior marcatore della storia dei Mondiali con la Germania. Un attaccante sottovalutato che ha sempre lasciato il segno.

Jay-Jay Okocha al Paris Saint-Germain – Gratis nel 1998

Dopo il Mondiale in Francia, il PSG mise le mani su uno dei giocatori più tecnici del pianeta senza pagare il cartellino. Okocha incantò il pubblico con giocate geniali, dribbling imprevedibili e colpi d’autore. Un mago del pallone regalato al calcio europeo.

Edinson Cavani al Palermo – 4,5 milioni nel 2007

Ignorato da tutti i grandi club europei, fu il Palermo a credere in lui. In Sicilia dimostrò qualità da centravanti vero, attirando l’attenzione del Napoli. In azzurro esplose definitivamente, diventando uno dei bomber più prolifici della Serie A e poi venduto al PSG per oltre 60 milioni.

Claude Makélélé al Real Madrid – 14 milioni nel 2000

Cifra contenuta anche per l’epoca, ma rendimento altissimo. Fu l’equilibratore del Galácticos, anche se mai celebrato quanto avrebbe meritato. Dopo il suo addio, il Real perse solidità e non vinse più per anni. La sua importanza fu tale che il Chelsea lo rese il simbolo del “mediano moderno”.

Questi colpi di genio dimostrano che il valore di un giocatore non si misura solo dal prezzo, ma soprattutto dalla visione, dalla capacità di costruire attorno a lui e dalla bravura nello scoprirlo prima degli altri. In un’epoca in cui tutto sembra ruotare attorno a cifre astronomiche, questi 15 affari ci ricordano che l’intelligenza calcistica e la lungimiranza fanno ancora la differenza.