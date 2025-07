I 10 colpi low-cost più geniali dell’ultimo decennio in Serie A: affari che hanno fatto la storia

Nel mondo del calciomercato spesso si parla di cifre folli, aste milionarie e contratti da capogiro. Eppure, negli ultimi dieci anni la Serie A ha visto anche operazioni silenziose, fatte di intuizione e coraggio, capaci di cambiare il destino di un club con pochi milioni — o addirittura gratis. Ecco i 10 colpi low-cost più geniali del decennio: affari che hanno unito intelligenza manageriale, scouting e fortuna, diventando modelli da studiare.

1. Paulo Dybala – Roma (a parametro zero, 2022)

Dopo l’addio alla Juventus, il suo arrivo alla Roma ha fatto scalpore. Ma il vero colpo è stato prenderlo gratis. Nonostante qualche acciacco fisico, il suo impatto tecnico e mediatico è stato enorme: gol, assist e una leadership istantanea. Un regalo alla piazza.

2. Franck Kessié – Milan (dal Cesena, 2017, 8 milioni complessivi)

Preso dall’Atalanta via Cesena in prestito con obbligo di riscatto, fu un affare da poco più di 8 milioni. In pochi anni è diventato uno dei migliori centrocampisti d’Europa, contribuendo allo Scudetto 2022 e poi ceduto al Barcellona a zero, ma con un rendimento da top player.

3. Rodrigo Bentancur – Juventus (dal Boca Juniors, 2017, 9 milioni)

Nato come contropartita dell’affare Tevez, fu riscattato a meno di 10 milioni. Nonostante qualche critica, ha avuto grande rendimento per anni ed è stato poi rivenduto al Tottenham per circa 25 milioni. Affare tecnico e finanziario.

4. Ruslan Malinovskyi – Atalanta (dal Genk, 2019, 13 milioni)

Non proprio una cifra irrisoria, ma per rendimento è stato un colpo geniale. Gol pesanti, capacità balistica fuori dal comune e un impatto immediato. Nell’Atalanta di Gasperini era un’arma letale, costata meno di tanti flop mediocri.

5. Theo Hernández – Milan (dal Real Madrid, 2019, 20 milioni)

Uno dei colpi più sottovalutati all’inizio. Pagato “solo” 20 milioni, oggi vale oltre il doppio. Devastante sulla fascia sinistra, simbolo del nuovo Milan vincente. Visione geniale di Maldini.

6. Luis Alberto – Lazio (dal Liverpool, 2016, 4 milioni)

Snobbato in Premier, accolto a Roma da semi-sconosciuto. A 4 milioni, è diventato un regista offensivo tra i migliori in Europa, capace di sfornare gol e assist per anni. Colpo da manuale.

7. Andrea Belotti – Torino (dal Palermo, 2015, 7,5 milioni)

Prelevato da giovanissimo, è diventato il capitano e uomo simbolo del Toro. Con 100 gol segnati in granata, il suo rendimento ha largamente superato l’investimento iniziale.

8. Kim Min-jae – Napoli (dal Fenerbahçe, 2022, 18 milioni)

Inizialmente accolto con scetticismo, è stato il pilastro della difesa dello Scudetto. Dominante, completo, con una clausola da 50 milioni che il Bayern non ha esitato a pagare. Un guadagno triplo in un solo anno.

9. Piotr Zieliński – Napoli (dall’Udinese, 2016, 14 milioni)

Un altro grande affare targato De Laurentiis. Preso per una cifra contenuta, è diventato il metronomo offensivo della squadra per quasi un decennio. Sempre titolare, sempre affidabile.

10. Juan Cuadrado – Juventus (dal Chelsea, 2015, prestito e poi 20 milioni)

Sembrava una scommessa, è diventato un punto fermo per sei stagioni. Gol, assist, corsa e spirito da veterano: colonna portante anche nei momenti difficili. Un investimento ampiamente ripagato.

Perché questi colpi funzionano?

Tutti questi nomi hanno in comune alcuni fattori chiave:

Tempismo perfetto (acquisti fatti quando il valore di mercato era basso)

(acquisti fatti quando il valore di mercato era basso) Sistema adatto (giocatori messi nelle condizioni di rendere al massimo)

(giocatori messi nelle condizioni di rendere al massimo) Fiducia del club (spazio, minutaggio, ruolo centrale nel progetto)

(spazio, minutaggio, ruolo centrale nel progetto) Mentalità vincente (tutti si sono imposti rapidamente)

Il futuro dei colpi low-cost in Serie A

Con l’aumento del divario economico con Premier League e LaLiga, la Serie A continuerà ad affidarsi a intuizioni di mercato intelligenti. Il prossimo grande colpo potrebbe già essere stato fatto — basta saperlo riconoscere.

Restate aggiornati, perché la prossima perla nascosta è dietro l’angolo.