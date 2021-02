Highlights Reggiana-Salernitana 0-0: Video Gol, Sintesi e Tabellino 26-02-2021

Risultato di Reggiana-Salernitana 0-0: l’anticipo della 25° giornata finisce a reti bianche.

Poche emozioni e zero gol in una partita che i campani avrebbero dovuto vincere per andare a -1 dall’Empoli, che potrebbe invece allungare sui campani in caso di successo sul Venezia. Punto poco utile per la Reggiana, che potrebbe essere scavalcata da più avversarie e finire nuovamente in zona playout.

Sintesi di Reggiana-Salernitana 0-0

A parte qualche conclusione imprecisa, emiliani e campani non creano mai occasioni vere e Venturi e Adamonis possono considerarsi spettatori non paganti a pieno titolo.

La prima frazione, in poche parole, è priva di azioni importanti dal primo all’ultimo minuto. Gli attacchi sono sterili nono stante i ritmi agonisticamente elevati e le difese non devono impegnarsi al pari degli estremi difensori.

Il duplice fischio dell’arbitro Serra arriva dopo un minuto di recupero.

Al 49° arriva la prima vera occasione del match: Casasola salta bene Kirwan e crossa sul secondo palo per Tutino, il cui sinistro sfiora il palo lontano. Al 57° anche la Reggiana si rende finalmente insidiosa con una sassata di Siligardi da venticinque metri che Adamonis respinge con difficoltà.

A poco a poco la Salernitana prende il comando delle operazioni e la Reggiana deve arretrare: al 70′ Djuric cerca il secondo palo di testa e il pallone viene salvato sulla linea da un difensore e al 78° Kiyine impegna Venturi con un potente tiro a pelo d’erba.

All’89° Varone scocca un improvviso tiro da lontano sul quale è bravo Adamonis; è l’ultima emozione di una partita poco bella che non ha più nulla da dire.

Tabellino di Reggiana-Salernitana 0-0

Reggiana (4-2-3-1): Venturi; Libutti, Ajeti, Martinelli (30′ Gyamfi), Kirwan (69′ Costa); Del Pinto, Varone; Laribi (82′ Pezzella), Radrezza (82′ Espeche), Siligardi (69′ Lunetta); Mazzocchi. Allenatore: Alvini

Salernitana (3-5-2): Adamonis; Aya, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly (84′ Kupisz), Di Tacchio (46′ Schiavone), Capezzi (67′ Kiyine), Jaroszynski (84′ Cicerelli); Tutino, Gondo (67′ Djuric). Allenatore: Castori

Arbitro: Serra

Ammoniti: Del Pinto e Di Tacchio

