Highlights Bologna-Lazio 2-0: Video Gol, Sintesi e Tabellino 27-2-2021

Video Gol e Highlights Bologna-Lazio 2-0, 24° Giornata Serie A: Skorupski para un rigore a Immobile, la sblocca Mbaye, raddoppia Sansone

Il Bologna batte a sorpresa la Lazio allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel secondo anticipo del sabato della ventiquattresima giornata di Serie A, quinto turno del girone di ritorno.

Quarto risultato utile consecutivo per i felsinei, che arrivavano da due pareggi consecutivi, confermando la giostra dei biancocelesti, che perdono la seconda partita consecutiva, tenendo conto della debacle in coppa, e, soprattutto, continuano ad essere discontinui in queste ultime settimane dopo una lunghissima striscia di vittorie consecutive.

Sintesi di Bologna-Lazio 2-0

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma sono molto sbilanciati, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compatti, riuscendo ad essere pericolosi in contropiede.

Dopo un tentativo di Milinkovic-Savic, gli ospiti avrebbero la possibili di sbloccare il risultato al 17′ minuto, ma Skorupski para il calcio di rigore a Immobile, fischiato dall’arbitro per fallo di Dominguez su Correa.

Gol sbagliato, gol subito. Al 18′ minuto, infatti, i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Mbaye, al posto giusto al momento giusto e il più lesto ad approfittare dell’errore di Reina sul tiro cross di Orsolini.

I padroni di casa si fanno coraggio, alzano il baricentro e provano a rispondere con Barrow, sul quale è attento Reina, e una conclusione imprecisa di Soriano, mentre Skorupski si fa trovare pronto prima su Lazzari e poi su Luis Alberto.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti continuano a fare la partita e i padroni di casa a giocare di rimessa.

Ci prova Lazzari di testa, senza creare problemi a Skoruspki, prima del gol del raddoppio dei padroni di casa al 64′ minuto con una mezza rovesciata di Sansone su assist di Barrow.

Gli ospiti sembrano sfiduciati, nonostante tentino di dare l’assalto alla difesa dei padroni di casa, che non concedono spazi agli avversari, pericolosi solo nel finale quando Skorupski deve fare gli straordinari su Caicedo.

Highlights e Video Gol di Bologna-Lazio 2-0

Tabellino di Bologna-Lazio 2-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7,5 ; De Silvestri 6,5, Danilo 6,5, Soumaoro 6, Mbaye 7; Dominguez 6 (30′ st Poli sv), Svanberg 6,5 (30′ st Schouten sv); Orsolini 6,5 (30′ st Olsen sv), Soriano 6,5, Sansone 7 (33′ st Vignato), Barrow 6,5 (38′ st Palacio). A disp.: Ravaglia, Da Costa, Antov, Khailoti, Juwara. All.: Mihajlovic 7

Lazio (3-5-2): Reina 5; Patric 5,5 (20′ st Pereira 5,5), Hoedt 5,5, Acerbi 6; Lazzari 5 (1′ st Lulic 5,5), Milinkovic 5,5, Leiva 5 (20′ st Cataldi 5,5), Luis Alberto 5 (31′ st Caicedo sv), Marusic 5,5; Correa 5,5, Immobile 4,5 (20′ st Muriqi 5). A disp.: Alia, Stakoscha, Musacchio, Akpa Akpro, Faeres,, Parolo. All.: S. Inzaghi 5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 18′ Mbaye, 19′ st Sansone

Ammoniti: Danilo (B), Patric, Hoedt (L)

Espulsi: nessuno

Note: Skorupski para rigore a Immobile (17′)

