Hellas Verona-Napoli, dichiarazioni post-partita Gattuso: “Siamo in salute, abbiamo giocato un’altra grandissima gara”

Termina 0-2 per il Napoli il match contro l’Hellas Verona valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Per gli azzurri decisive le reti di Milik e Lozano.

Un Rino Gattuso molto motivato ha così analizzato il match dei suoi nel post-partita: “In fase di possesso palla abbiamo giocato una grandissima gara. In questa stagione non ho visto quasi nessuno tenere così con il Verona. Ho avuto un po’ paura oggi prima della gara, giocare dopo i festeggiamenti non è mai facile, però questo è un Napoli in salute”.

L’Importanza dei cambi: “Avere 5 sostituzioni è fondamentale, ci dà una grossa mano. Gli ultimi minuti sapevo già, dentro di me, sarebbero stati quelli di Lozano. Prossima volta potranno essere di Younes, chissà”.

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Lunga, poi, la disamina sui singoli, primo tra questi proprio Lozano: “Hirving è un calciatore con il quale è tutto chiarito. Non sono uno che porta rancore, l’Importante è sapersi mettere in gioco e rispondere bene sul campo come poi lui ha fatto”.

Su Milik: “Arek già sa che noi lo vogliamo trattenere, a lui ho già detto che trovarne uno come lui sarà un’impresa, poi sarà il calciatore a scegliere”.

Infine, su Ghoulam: “Faouzi fino a pochi mesi fa era uno dei terzini più forti al mondo, i tanti problemi, però, l’hanno un po’ frenato. Questo almeno fino ad oggi, periodo in cui sta tornando a rispondere bene sul campo. Ringrazio la società per aver fornito ai calciatori, durante il periodo di quarantena, tutta l’attrezzatura utile per una loro ripresa o tenuta”.

