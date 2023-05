Hellas Verona-Inter 0-6, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-6 per l’Inter il match contro l’Hellas Verona valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri in rete Gaich (autogol), Lautaro Martinez (doppietta), Dzeko (doppietta) e Calhanoglu.

Sulla partita: “La squadra anche in periodi in cui i risultati non arrivavano è mai venuta meno sotto l’aspetto della prestazione. Non mi sorprende vedere un risultato del genere. Adesso l’unica cosa che c’è da fare è continuare su questa retta via qui”.

Crescita: “Ascoltare poco le critiche e lavorare così come stiamo facendo sono l’unico sistema per far sì che tutto possa continuare verso questa direzione. Vogliamo che questa stagione finisca nel migliore dei modi”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Incostanza: “Quando si gioca a certi livelli i risultati positivi aiutano. Purtroppo noi abbiamo subito un blocco mentale dal quale non riuscivamo ad uscire. In campionato avemmo dovuto e potuto fare meglio, ma se non fossimo sul pezzo ad oggi non potremmo vantare una semifinale di Champions League e una finale di Coppa Italia”.

Derby europeo: “Sarà durissima, di gare contro il Milan ne abbiamo giocate tanto. I giudizi cambiano costantemente, ma l’unica cosa che interessa a noi è avere tutti al meglio per affrontare questo forcing finale”.

Futuro: “Per adesso sono a 350 di fila in Serie A, di cui 100 all’Inter. Per il mio futuro mi auguro di poter vivere altrettante panchine e se possibile anche di più”.