Guida difensori Fantacalcio 2025-2026: fasce, consigli e statistiche per l’asta

In un campionato di Serie A sempre più ricco di rotazioni, moduli variabili e nuovi innesti, scegliere con attenzione i difensori giusti può fare la differenza tra un Fantacalcio da protagonista e uno da rimpianti.

Non solo modificatori: oggi anche i difensori partecipano sempre più attivamente alla fase offensiva, portando bonus inaspettati, assist, e in alcuni casi addirittura numeri da centrocampisti.

La stagione fantacalcistica 2025-26 è ormai alle porte e l’asta si conferma, ancora una volta, il momento decisivo per costruire una rosa competitiva e solida.

In questa guida aggiornata e dettagliata troverai una suddivisione completa dei migliori difensori del Fantacalcio 2025-26, ordinati in fasce di valore: dai Top assoluti fino alle scommesse low cost, passando per semi-top, affidabili da modificatore e jolly con potenziale. L’analisi si basa su dati concreti, fanta-media, titolarità, proiezione bonus e continuità di rendimento, tenendo conto anche dei cambi di allenatore, delle competizioni europee e degli infortuni pregressi.

Il nostro obiettivo è offrirti uno strumento utile e definitivo per affrontare l’asta con una strategia chiara e vincente. Che tu giochi in una lega a 8, 10, 12 o più squadre, qui troverai tutti i nomi su cui puntare o da evitare, con un’analisi completa di oltre 100 profili difensivi, compresi i nuovi arrivati in Serie A e le rivelazioni delle neopromosse.

Preparati a leggere la guida più dettagliata del web, pensata per massimizzare ogni credito speso e ottenere il massimo dai tuoi slot in difesa.

🏆 TOP ASSOLUTI – DIFENSORI DA PRIMO SLOT

Federico Dimarco (Inter): Il suo mancino è ormai leggenda al fantacalcio. Titolare inamovibile anche con Chivu, partecipa a ogni azione da gol con cross, assist e piazzati. Media-voto altissima.

Denzel Dumfries (Inter): Difensore solo sulla carta, in realtà è una seconda punta aggiunta. I suoi 6-7 gol a stagione sono costanti, e Chivu continuerà a puntarci.

🔝 SEMITOP – DIFENSORI DI GRANDE RENDIMENTO

Giovanni Di Lorenzo (Napoli): Capitano, leader, affidabile. Segna e assiste con regolarità. Anche se la Champions può portare a qualche turno di riposo, resta intoccabile.

Robin Gosens (Fiorentina): Esterno esperto, abile in zona bonus e pronto a sfruttare il modulo a 3 con Pioli. Sempre sopra la sufficienza.

Carlos Augusto (Inter): Non fate l’errore di considerarlo solo una riserva. Porta bonus anche da braccetto, è fortissimo di testa. Ottimo terzo slot.

Alessandro Bastoni (Inter): Top per media voto, da modificatore puro. Non va cercato per i gol ma per la solidità garantita.

Nadir Zortea (Cagliari): È passato da sorpresa a certezza. Esterno a tutta fascia, gioca quasi da centrocampista. Fanta-media clamorosa nel 2024-25.

Wesley (Roma): Esterno brasiliano voluto da Gasperini. Titolare a destra, può esplodere con 3-4 gol e molti assist. Classe 2003 con margini di crescita.

⚔️ FASCIA ALTA – DIFENSORI TITOLARI DI SPESSORE

Angelino (roma): 38 partite a voto l’anno scorso. In una squadra offensiva come l’Atalanta può svoltare in zona assist.

Raoul Bellanova (Atalanta): Con Juric può tornare a regalare bonus. La stagione della definitiva consacrazione.

Andrea Cambiaso (Juventus): Titolare sulla sinistra nel 3-5-2, deve solo restare integro fisicamente per diventare un semi-top.

Aaron Martin (Genoa): Assist-man silenzioso ma devastante. Con Vieira si è sbloccato. Piede educato, ottimo per i calci piazzati.

Juan Miranda (Bologna): Terzino di spinta, specialista nei cross. Ottimo per chi cerca un titolare affidabile da fascia media.

Davide Zappacosta (Atalanta): Esperienza e bonus. Non è più giovane, ma può ancora offrire ottime prestazioni in leghe ampie.

Dodò (Fiorentina): Se giocherà da quinto, aumentano le chance di assist. In fase offensiva può diventare devastante.

Oumar Solet (Udinese): Centrale roccioso, fortissimo nei duelli. Rendimento da modificatore puro.

⚖️ FASCIA MEDIA – AFFIDABILI, MA CON RISERVE

Gianluca Mancini (Roma): Da corner può segnare, ma tanti gialli. Con Gasperini può tornare al vecchio smalto.

Mathías Olivera (Napoli): Jolly della fascia sinistra, pochi bonus ma affidabile. Può crescere in continuità.

Johan Vasquez (Genoa): Affidabile e continuo. Fanta-media sopra 6, buone prestazioni e occasionali gol.

Stefan De Vrij (Inter): Sempre preciso e ordinato. Titolare in metà delle partite, perfetto da alternare.

Pierre Kalulu (Juventus): Tudor punta su di lui. Voti stabili, pochi malus.

Emil Holm (Bologna): Grande potenziale, ma fragilità fisica. Da prendere se volete rischiare.

Benjamin Pavard (Inter): Titolare, ma poco presente in zona bonus. Meglio in ottica modificatore.

Federico Gatti (Juventus): Leader fisico e costante, può portare bonus su palla inattiva.

Joao Mario (Juventus): Esterno da 7 assist stagionali, parte dietro ma attenzione se si prende la fascia.

💸 LOW COST – OTTIMI AFFARI A POCO

Isak Hien (Atalanta): Centrale affidabile, può emergere sotto la guida di Juric.

Emanuele Valeri (Empoli): Esterno avanzato nel 3-5-2, 5 assist lo scorso anno.

Evan Ndicka (roma): 38 partite su 38, una roccia. Ottimo per la stabilità.

Mario Gila (Lazio): Difensore veloce e pulito, migliorabile sui bonus.

Giorgio Scalvini (Atalanta): Torna dopo l’infortunio, prezzo molto basso.

Jhon Lucumì (Bologna): Affidabile da 6 fisso, con margini di miglioramento.

Martin Vitik (Bologna): Nuovo acquisto, 4 gol con lo Sparta Praga. Sorprendente.

Adam Marusic (Lazio): 4 gol lo scorso anno, difficile ripetersi, ma resta utile.

Francesco Acerbi (Inter): Sempre affidabile nei voti. Da coppiare con De Vrij.

Cristiano Biraghi (Torino): Batte i piazzati, si prende la fascia mancina.

Valentino Lazaro (Verona): 6 assist lo scorso anno. Ora più arretrato, ma bonus possibili.

🎯 SCOMMESSE – CHI PUÒ ESPLODERE

Giovanni Leoni (Cremonese): Difensore classe 2006, già 17 partite in A. Tanta crescita prevista.

Alex Jimenez (Milan): Esterno scuola Real, jolly di fascia. Da ultimi slot.

Samuele Angori (Como): Esterno sinistro offensivo, 2 gol e 5 assist in B. È listato difensore.

Oliver Provstgaard (Lazio): Centrale mancino, alto 194 cm, può insidiare Romagnoli.

Tarik Muharemovic (Sassuolo): Titolare, fisico e giovane. Buona scelta per scommesse di provincia.

Nicolò Bertola (Udinese): Centrale da piazzato, forte di testa. 3 gol in B, ora in Serie A.

Jacobo Ramon (Como): Classe 2005, 196 cm, scuola Real. Per leghe numerose.

Odilon Kossounou (Atalanta): Alternativa difensiva con potenziale fisico e atletico.

Pietro Comuzzo (Fiorentina): Può rilanciarsi da braccetto destro. Da tenere d’occhio.

Lloyd Kelly (Juventus): Riserve con possibilità di subentrare spesso. Già integrato.

✅ STRUTTURA PER ASTA FANTACALCIO – RIASSUNTO