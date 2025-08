Guida attaccanti fantacalcio: fasce, statistiche e analisi dettagliata

L’asta del fantacalcio è il momento chiave per costruire la rosa vincente e, mai come quest’anno, il reparto offensivo è un vero labirinto tra certezze consolidate, nuovi arrivi e grandi ritorni. I bomber che un tempo erano inamovibili oggi sono oggetto di riflessione, mentre nuove stelle e nomi meno noti si affacciano con prepotenza nella lista attaccanti, pronti a fare la differenza in termini di bonus e rendimento.

In questa guida completa agli attaccanti per il fantacalcio 2025-2026, troverai l’analisi approfondita di tutti i profili presenti nel listone, suddivisi in fasce per aiutarti a valutare al meglio ogni slot d’asta: dai top indiscussi come Lautaro, Kean e Lukaku, fino ai jolly low cost per leghe numerose. Abbiamo incluso ogni singolo attaccante utile, senza lasciare fuori nessun nome rilevante, con valutazioni basate su titolarità, rigori, stato di forma, calendario, concorrenza interna e affidabilità storica.

Per ciascun giocatore troverai una scheda originale e dettagliata: numeri aggiornati, possibili utilizzi tattici, consigli d’asta e prospettive di rendimento. Un lavoro pensato per fantallenatori esperti e agguerriti, ma utile anche per chi vuole evitare errori comuni e costruire una rosa solida fin dal reparto offensivo. Che tu giochi in leghe classiche o numerose, con modificatori o senza, questa guida sarà il tuo strumento decisivo per affrontare l’asta con lucidità e competenza.

TOP

Lautaro Martinez, Kean, Lukaku, Lookman, Thuram

Sono i cinque nomi più ambiti all’asta. Lautaro resta il leader dell’Inter e uno dei più pagati, anche se dovrà tornare a segnare con regolarità dopo un’annata deludente. Kean, vice-capocannoniere, è titolare fisso nella Fiorentina e rigorista in coabitazione con Gudmundsson. Lukaku garantisce titolarità e rigori a Napoli, anche se Lucca lo farà rifiatare. Lookman è una garanzia, 15 gol l’anno scorso e possibile partente, ma ovunque resti un top. Thuram ha avuto un calo, ma i numeri restano buoni: serve però l’exploit per giustificare il prezzo all’asta.

SEMITOP

David, Dybala, Leao, Berardi

David arriva alla Juve da rigorista e con uno storico di gol molto promettente. Dybala è top se sta bene, ma va gestito a causa della fragilità fisica. Leao è un caso: talento enorme ma bonus sotto le attese, deve tornare a segnare. Berardi rientra in A da leader, rigorista e titolare indiscusso del Sassuolo.

SOTTO AI SEMITOP

Yildiz, Castellanos, Ferguson, Dovbyk, Immobile

Yildiz è tra i giovani più attesi, parte titolare e con grande hype. Castellanos è ora titolare alla Lazio e si giocherà rigori e minutaggio con Dia. Ferguson è reduce da problemi fisici, ma con Gasperini può rilanciarsi. Dovbyk è un’incognita per concorrenza e rendimento. Immobile torna in Serie A da leggenda, ma età e tenuta lo rendono una scommessa più che un top.

FASCIA ALTA

Soulé, Scamacca, Castro, Zapata, Lang, Diao, Dzeko, Gimenez

Soulé si è sbloccato e Gasperini potrebbe completarne l’esplosione. Scamacca rientra dopo una stagione interamente saltata, ma ha mostrato potenziale. Castro perde titolarità per l’arrivo di Immobile. Zapata torna da un grave infortunio, ma resta rigorista e titolare. Lang è esterno puro e porterà più assist che gol. Diao cambia ruolo al fanta ma resta una macchina da gol. Dzeko, pur 39enne, vuole giocare spesso. Gimenez ha bisogno di riscattarsi e guadagnare spazio.

JOLLY PRIMA FASCIA

Lucca, Bonny

Lucca sarà un jolly di lusso nel Napoli di Conte: tanti minuti, possibili rigori e una buona stagione alle spalle. Bonny è un vice di lusso per l’Inter, Chivu lo conosce bene e lo farà ruotare con Thuram.

FASCIA MEDIA

Piccoli, De Ketelaere, Pinamonti, Thauvin, Krstovic

Piccoli è titolare fisso e può crescere ancora. De Ketelaere può tornare protagonista con Juric. Pinamonti è esperto, rigorista e con buoni numeri. Thauvin, se sta bene, è centrale nel progetto Udinese. Krstovic è titolare e rigorista, ma occhio al mercato.

SOPRA AI LOW COST

Kuhn, Adams, Pellegrino, Ngonge

Kuhn arriva con numeri eccellenti ma dovrà adattarsi. Adams sarà seconda punta o jolly. Pellegrino avrà più spazio dopo la partenza di Bonny. Ngonge ritrova Baroni e vuole tornare protagonista.

SCOMMESSE

Camarda, Addai, P. Esposito, Giovane

Camarda ha talento e fiducia di Di Francesco. Addai ha fatto bene in preseason. Esposito sarà jolly nell’Inter. Giovane ha potenziale, ma deve ambientarsi.

JOLLY SECONDA FASCIA

Dia, Pedro, Raspadori, Nico Gonzalez, Jesus Rodriguez, K. Sulemana

Dia parte dietro Castellanos, ma segna. Pedro è un jolly esperto. Raspadori esploso nel girone di ritorno. Gonzalez deve riscattarsi. Jesus Rodriguez è un talento da Como. Sulemana ha qualità ma non continuità.

LOW COST PRIMA FASCIA

Colombo, Luvumbo, Aboukhlal, Douvikas, Sarr, Dominguez

Colombo si gioca il posto con Vitinha. Luvumbo ha pochi gol, ma è titolare. Aboukhlal porta bonus ed è titolare al Toro. Douvikas parte titolare, ma occhio a Morata. Sarr ha il posto, ma serve più incisività. Dominguez può trovare continuità.

LOW COST SECONDA FASCIA

Vitinha, Cambiaghi, De Luca, Banda, Davis

Vitinha non è titolare fisso, ma gioca. Cambiaghi spera in più spazio. De Luca è rigorista e titolare. Banda è una scommessa. Davis parte titolare, ma non convince.

LEGHE NUMEROSE

Johnsen, N’Dri, Almqvist, Lind, Moreo, Bonazzoli

Utili per coprire il voto in leghe da 12+ squadre.

JOLLY TERZA FASCIA

Bravo, Mosquera, Borrelli, Benedyczak, Djuric, Dallinga, Ekuban

Sono alternative da tenere d’occhio durante la preseason.

JOLLY QUARTA FASCIA

Noslin, Okereke, Bayo, Karlsson, Livramento, Pavoletti, Ekhator, Meister

Solo per completare la rosa in leghe numerose, poco spazio previsto.

A RISCHIO

Pierini, Mulattieri, Brenner, Gabrielloni, Buffon, Bonfanti, Njie, Pizarro

Troppe incognite, spazio ridotto o assente.

DA EVITARE

Nasti, Milik, Moro, Skjellurp, Alvarez

Giocatori da evitare al fantacalcio, meglio altre opzioni.

MERCATO

Vlahovic, Laurienté, Cutrone, Simeone, Beltran, E. Touré, S. Esposito, Sanabria, Sanchez, Taremi, Okafor, Cancellieri, Azon

Tanti nomi in bilico. Occhio alle evoluzioni fino a fine mercato.