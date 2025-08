Guida Asta Fantacalcio 2025-2026: Tutti i centrocampisti suddivisi per fasce, con analisi e consigli su ciascun nome

Il centrocampo è da sempre il reparto più complesso da gestire al fantacalcio. Non basta cercare chi segna o chi prende buoni voti: serve equilibrio tra titolarità, bonus, continuità e scommesse da lanciare al momento giusto. Proprio per questo, la stagione 2025-2026 si presenta come una delle più affascinanti e imprevedibili degli ultimi anni, con tanti volti nuovi, ritorni di peso e grandi nomi da valutare in ottica fantacalcio.

Abbiamo analizzato oltre 200 centrocampisti, suddividendoli in fasce di rendimento e affidabilità per guidarti passo dopo passo nella scelta più giusta per la tua rosa. Dai top assoluti come De Bruyne, Orsolini e Pulisic ai low cost di provincia, fino alle scommesse da ultimi slot, troverai tutto ciò che ti serve per costruire un centrocampo competitivo e profondo, sia in leghe da 6-8 partecipanti che in quelle più numerose.

Ogni giocatore è stato valutato tenendo conto di:

Titolare o meno nella propria squadra

Rendimento nella stagione passata e storico bonus

Modulo e impiego previsto con il nuovo allenatore

Eventuali rigori, punizioni, corner

Infortuni, cartellini e rischi legati al minutaggio

Prezzo atteso all’asta e hype generato

Che tu voglia puntare su una mediana da top player o preferisca riempire il reparto di jolly e colpi low cost, qui troverai l’analisi completa e dettagliata, con oltre 95% dei centrocampisti rilevanti per l’asta 2025-26. Nessun nome importante è stato lasciato fuori, nessuna fascia è stata trascurata.

Preparati a dominare il centrocampo e fare la differenza al fantacalcio, con una guida pensata per chi vuole vincere sul serio.

TOP

Orsolini, Pulisic, Zaccagni, McTominay, Gudmundsson, De Bruyne, Paz

I top centrocampisti del fantacalcio 2025-26 sono quelli che possono garantire continuità, bonus pesanti e spesso anche i rigori. Riccardo Orsolini è una certezza assoluta, reduce da 15 gol e 5 assist nella scorsa stagione: un attaccante travestito da centrocampista. Christian Pulisic si conferma dopo due stagioni di alto livello: i suoi numeri (23 gol e oltre 15 assist in due anni) lo rendono imprescindibile. Mattia Zaccagni è più regolare che esplosivo, ma è tra i pochi che portano almeno 6-8 bonus a stagione. Scott McTominay ha avuto un impatto devastante al Napoli e, nonostante l’arrivo di De Bruyne, manterrà un ruolo da protagonista: 12 gol e 3 assist da mezzala sono numeri da top assoluto. Albert Gudmundsson torna centrocampista e diventa subito appetibile grazie ai rigori e alla titolarità ritrovata. Kevin De Bruyne porta con sé un palmarès da campione e la capacità di illuminare con assist e punizioni. Chiude la lista Nico Paz, giovane in rampa di lancio ma già pronto: gol, assist e una media voto da big lo collocano tra i top.

SEMITOP

Calhanoglu, Odgaard

Questi centrocampisti non hanno numeri da primissimo slot ma restano tra i più ambiti per affidabilità e bonus. Hakan Calhanoglu rimane il rigorista dell’Inter: altalena tra 13 e 5 gol, ma i rigori sono sempre un valore aggiunto. Jens Odgaard cambia status: da attaccante a centrocampista, i suoi 6 gol e 2 assist diventano un bottino appetibile.

SOTTO AI SEMITOP

Conceicao, K. Thuram, Ederson, Anguissa, Politano, Barella, Isaksen, Modric

Sono giocatori che restano appetibili all’asta, ma non garantiscono ancora lo status da big. Conceicao vuole prendersi la Juve, può portare bonus in crescita. Khephren Thuram è reduce da un primo anno convincente e punta al salto di qualità. Ederson è un titolare fisso che sa far tutto. Anguissa ha avuto un exploit e potrebbe mantenere un rendimento ottimo anche con la concorrenza. Politano è sempre una garanzia di presenza. Barella cerca di tornare incisivo con Chivu. Isaksen cambia ruolo e ora ha più appeal. Luka Modric porta classe ed esperienza, ma bisognerà calibrare l’investimento in base all’età.

FASCIA ALTA

Vlasic, Koopmeiners, Ferguson, Pasalic, Baturina

Candidati ideali al terzo slot, possono diventare secondi se esplodono. Vlasic cerca continuità in un modulo che lo esalta. Koopmeiners vuole riscattarsi dopo l’annata opaca. Ferguson torna dopo l’infortunio, potenzialmente da 6-7 gol. Pasalic può diventare un jolly importante per Juric. Baturina è il gioiello del Como: 6 gol e 12 assist alla Dinamo, potenziale altissimo.

JOLLY PRIMA FASCIA

Frattesi, Sucic, Neres, Samardzic, Saelemaekers, Bernardeschi, Maldini, Loftus-Cheek, Lo. Pellegrini

Questi nomi hanno alto potenziale ma vanno gestiti. Frattesi ha una media bonus/minuti impressionante. Sucic è un giovane pronto. Neres può esplodere o deludere. Samardzic ha perso hype ma ha sempre il piede fatato. Saelemaekers è duttile e reduce da un’ottima stagione. Bernardeschi torna in Italia con motivazioni e numeri MLS incoraggianti. Maldini può essere una sorpresa in ottica low cost. Loftus-Cheek è una scommessa fisica. Pellegrini è in calo, ma ha un passato da top.

FASCIA MEDIA

Mandragora, M. Koné, Da Cunha, Sohm, McKennie, Folorunsho, El Aynaoui, Suslov, Pierotti, Malinovskyi

Questa fascia raccoglie centrocampisti titolari che possono essere utili per coprire buche o per leghe numerose. Mandragora tira i piazzati. Koné è da bonus con Gasperini. Da Cunha ha trovato un ruolo chiave con Fabregas. Sohm ha fisico e continuità. McKennie è un jolly che può portare 2-3 bonus. Folorunsho cerca il rilancio. El Aynaoui è intrigante, ex rigorista. Suslov deve riscattarsi. Pierotti è titolare nel Lecce. Malinovskyi, se sta bene, diventa protagonista assoluto.

SOPRA AI LOW COST

De Roon, Caqueret, Fazzini, Guendouzi, Bernabé, Anjorin, Frendrup, Mkhitaryan, Casadei, Thorstvedt, Atta

Questi centrocampisti non garantiscono grandi numeri ma sono perfetti per completare la rosa: affidabili, a basso costo e spesso titolari. Da tenere in considerazione per il quinto slot o come jolly in caso di emergenza formazione.

SCOMMESSE

Tramoni, Ekkelenkamp, Vandeputte, Carboni, Venturino

Giovani, talenti in cerca di spazio, giocatori appena tornati da infortuni o da campionati esteri. Questi nomi possono essere pescati negli ultimi slot dell’asta, ma con la speranza che si rivelino colpi da 90.

JOLLY SECONDA FASCIA

Dele-Bashiru, Fabbian, Morente, Brescianini, Fagioli, Pobega, Stanciu, Helgason, Vazquez, El Shaarawy, Gaetano, Pisilli, Fadera, Volpato, Man, Gronbaek, Zalewski

Si tratta di profili a basso costo ma con un buon potenziale per chi cerca colpi da alternare, da schierare nei turni favorevoli o da sfruttare in leghe molto numerose.

LOW COST PRIMA FASCIA

Locatelli, Freuler, Fofana, Ricci, Lobotka, Collocolo, Rovella, Boloca, Zerbin, Lovric

Centrocampisti low cost che garantiscono voti sicuri, titolarità e magari qualche bonus sporadico. Non devono mancare in una rosa ben costruita.

LOW COST SECONDA FASCIA

Karlstrom, Cristante, Perrone, Hernani, Ramadani, Keita, Piccinini, Adopo, Masini, Thorsby, Gineitis, Akinsamiro, Touré, Mazzitelli

Slot di completamento per chi cerca minutaggio costante, soprattutto in leghe con 10 o più partecipanti.

JOLLY TERZA FASCIA

Messias, Baldanzi, Luis Henrique, Gilmour, Ilic, Felici, Harroui, Vecino, I. Koné, Ellertsson, Ordonez, Chukwueze, I. Sulemana, Ondrejka

Profili instabili ma dal talento interessante. Alcuni rientrano da infortuni, altri cambiano ruolo o hanno nuova fiducia da allenatori diversi. Da monitorare con attenzione.

LEGHE NUMEROSE

Coulibaly, Marin, Deiola, Serdar, Grassi, Prati, Castagnetti

Da considerare solo per leghe da 12 squadre in su, come riempitivi che garantiscano voto e qualche sporadico +1.

JOLLY QUARTA FASCIA

Pierret, Zanimacchia, Sergi Roberto, Richardson, Belahyane, Bernede, Kastanos, Moro, Berisha, Ndour, Cataldi, Pafundi, Lipani, Ghion, Santiago Yallu, Zarraga, Niasse, Valoti

Ultimissimi slot, da considerare solo a completamento in leghe larghissime o con conferme, dove serve tenere un occhio sul potenziale futuro.

A RISCHIO

Rafia, Estevez, Leris, Kaba, Marchwinski, Hojholt, Arena, Vural

Poca titolarità, concorrenza alta e basso rendimento. Scommesse troppo azzardate.

DA EVITARE

Liteta, Braunoder, Alli, Bianco, Basic, Iannoni, Cissè

Da escludere. Nessun valore fantacalcistico attualmente rilevante.

MERCATO

Weah, Maleh, Musah, Miretti, Tameze, Asllani, Zielinski, Kostic, Payero, Aebischer, Douglas Luiz, Engelhardt, Pickel, Sabiri, Bondo

Giocatori in uscita o in dubbio per titolarità. Da monitorare attentamente prima dell’asta.