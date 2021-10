Guarda Zenit – Juventus in Diretta Streaming anche Gratuitamente su Prime Video 20-10-2021

Come vedere Zenit – Juventus in Diretta Streaming su Prime Video valida per la 3° Giornata della fase a gironi di Champions League 2021-2022 trasmessa in esclusiva su Prime Video.

Mercoledì 20 Ottobre 2021 alle 21:00 a San Pietroburgo ci sarà la grande sfida tra la Juventus di Massimiliano Allegri ed lo Zenit di Sergej Semak , il match sarà trasmesso in diretta Streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Guarda Zenit – Juventus in Diretta su Prime Video. Registrati Ora

Per vedere Zenit – Juventus quindi bisogna registrarsi alla piattaforma Prime Video scaricando l’app sul proprio dispositivo oppure direttamente dal sito primevideo.com

I nuovi utenti che non hanno usufruito mai del servizio Prime Video e registrano un nuovo account potranno beneficiare di 30 giorni di utilizzo gratuito.

Scaduti i trenta giorni gratuiti però Prime si rinnova automaticamente quindi se non si desidera continuare bisogna disattivare il rinnovo automatico.

Una volta scaduto il periodo gratuito, il prezzo dell’abbonamento mensile è di 3,99 euro mentre quello per quello annuale è 36 euro.

La Juventus di Allegri dopo un inizio di stagione inaspettatamente complicato sembra aver trovato lucidità e risultati e viene da 5 vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Alle prime 4 giornate di campionato i bianconeri avevano ottenuto solo 2 punti frutto di 2 pareggi contro l’Udinese alla prima giornata ed il Milan alla 4° intervallate dalle due sconfitte contro l’Empoli ed il Napoli.

Dopo di che per i bianconeri è iniziata l’inversione di tendenza con la serie di vittorie su Spezia, Sampdoria, Chelsea, Torino e Roma.

In Champions League la Juventus ha iniziato nel migliore dei modi andando a vincere alla prima giornata della fase a Gironi 3 a 0 contro il Malmo in Svezia grazie ai gol di Dybala e Morata e alla 2° ha battuto in casa il Chelsea Campione d’Europa per a 1 a 0 grazie al gol decisivo di Federico Chiesa.

I bianconeri grazie a queste due vittorie sono al comando del Girone H con 6 punti seguiti da Chelsea e Zenit che ne hanno 3.

Zenit – Juventus in Diretta esclusiva su Prime Video

Guarda Zenit – Juventus in Diretta su Prime Video. Registrati Ora

Dall’altro lato ci sarà lo Zenit di Sergej Semak che dopo la sconfitta all’esordio subita a Londra contro il Chelsea per 1 a 0 alla seconda giornata ha travolto in casa il Malmo con un netto 4 a 0.

Nel campionato russo lo Zenit è saldamente al comando dopo 11 giornate con 23 punti frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Questa sera i russi in casa cercheranno di prendere punti preziosi che potrebbero valere la qualificazione alla fase successiva.

Sarà Amazon Prime Video a trasmettere, in esclusiva, il big match Zenit – Juventus l’emittente ha infatti acquistato i diritti delle migliori 16 partite del mercoledì.

Come vedere Zenit Juventus in Diretta Streaming su Prime Video:

Partita: Zenit – Juventus

Zenit – Juventus Data: Mercoledì 20 Ottobre

Mercoledì 20 Ottobre Orario: 21:00

21:00 Streaming: Amazon Prime Video

Tutto pronto per il terzo turno di Champions League che vedrà la Juventus di Allegri impegnata in trasferta a San Pietroburgo per la sfida contro lo Zenit.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video con un ampio pre-partita a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio alle ore 21.00.

In diretta inviati al Saint Petersburg Stadium per Prime Video – che ospiterà anche la finalissima di UEFA Champions League 2021-2022 – ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Clarence Seedorf e Luca Toni.

La telecronaca di Zenit – Juventus sarà a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Ad animare l’highlight show con i gol di tutti i match dalle 23.15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Julio Cesar.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Guarda su Prime Video Zenit Juventus in Diretta Streaming. Registrati Ora

Chi non è registrato a Prime Video potrà farlo subito seguendo questo link e beneficiare di 1 mese gratuito di abbonamento senza nessun vincolo (scaduti il mese gratis Prime si rinnova automaticamente se non si cancella l’iscrizione). Una volta scaduto il mese di prova gratuito, il prezzo mensile è di 3,99 euro mentre quello annuale è 36 euro.

Zenit – Juventus potrà essere visto in diretta streaming gratis senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati ad Amazon Prime, il servizio di spedizioni rapide gratuite dell’e-commerce più famoso al mondo.

Quindi chiunque abbia un account Amazon Prime per i classici acquisti online può sfruttarlo per accedere a Prime Video e vedere dunque gratuitamente questa e le altre partite di Champions League che verranno trasmesse ogni mercoledì.

Basterà scaricare l’app e accedere a Prime Video col proprio account per trovare la partita tra i contenuti in evidenza.

Sarò possibile guardare la partita di Champions League anche in 4K se disponibile sul proprio dispositivo, nel menù di accesso (accanto al nome dell’evento) apparirà il logo con la scritta “UHD”, che identifica i contenuti visibili in 4K.

Su Prime Video torna anche“Oltre i titoli”, l’appuntamento settimanale pre-partita dedicato alla UEFA Champions League, condotto da Valentina Ballarini, con ospiti dal mondo dello sport, del giornalismo e dei social per raccontare i momenti che precedono il match con commenti, previsioni, curiosità e contenuti inediti sulle squadre in campo. Protagonisti del pre-partita “Oltre i titoli” di Zenit – Juventus sono Fabrizio Biasin, Fabiana della Valle e lo youtuber Luca Toselli.

Gli highlights di tutti i match della UEFA Champions League giocati martedì 19 e mercoledì 20 ottobre saranno disponibili on demand a partire dalle 23:15 di mercoledì 20.

Guarda su Prime Video il Big Match del Mercoledì di Champions League delle italiane

Probabili Formazioni di Zenit – Juventus:

Allegri dovrà fare a meno ancora di Dybala e Morata che stanno recuperando dall’infortunio e partiranno dalla panchina.

La Juventus scende in campo con il classico 4-4-2 con Szczesny in porta e difesa a 4 formata da Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra con Bonucci e De Ligt centrali. A centrocampo ci sono Bentancur e Locatelli in cabina di regia con Cuadrado a destra e Bernardeschi a sinistra . La coppia d’attacco è formata da Chiesa e Kean.

Semak schiera il suo Zenit con il 3-4-2-1 con Kritsyuk in porta e linea difensiva a 3 formata da Barrios Chistyakov e Rakitskiy. A centrocampo ci saranno Kuzyaev e Wendel al centro con Sutormin a destra e Santos a sinistra. In attacco Azmoun punta centrale supportato da Claudinho e Malcom.

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. All. Semak

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Allegri.Arbitro: Sandro Scharer.

Arbitro: Sandro Scharer.

Precedenti e Statistiche di Zenit – Juventus:

Zenit e Juventus si sono già affrontate nell’edizione 2008-2009 nella fase a Gironi di Champions League e c’è stata la vittoria a Torino per 1 a 0 della Juventus con gol decisivo segnato da Alex Del Piero mentre in Russia al ritorno c’è stato un pareggio a reti bianche.

Sinora la Juve non ha mai perso contro squadre russe affrontate nelle competizioni europee ed in 8 incontri ha ottenuto 7 vittorie ed 1 pareggio maturato proprio contro lo Zenit nel novembre del 2008.

Migliori Bookmakers AAMS