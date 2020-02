Gran Premio di Olanda di F1: caratteristiche del circuito di Zandvoort

Il Gran Premio d’Olanda è tornato. Sembra incredibile ma vero, dopo una pausa durata la bellezza di 35 anni eccoci tutti qui di nuovo pronti per assistere ad una gara di F1 tenutasi sul Circuito di Zandvoort. Questo tracciato, infatti, è stato ufficialmente annunciato come una delle “new entries” di questa stagione, che si presenta non solo interminabile ma anche piena di emozioni e tante novità, che siano “prime volte”, come il circuito di Hanoi in Vietnam o vecchi amici, come questo circuito.

Presentiamo a chi non si fosse trovato nel 1985 ad assistere a quello che fu l’ultimo GP disputato qui e ricordiamo anche a chi invece c’era qualche informazione riguardante Zandvoort. Ovviamente il tutto aggiornato con le ultime modifiche e record.

Gran Premio d’Olanda: Caratteristiche e storia del circuito di Zandvoort

La nuova conformazione del circuito di Zandvoort, dove spicca l’immancabile curva Tarzan

Il circuito di Zandvoort si trova sull’omonima cittadina, abbarbicata dolcemente sulle sponde del Mar Nero. Proprio in questo scenario sognante si apre una storia affascinante, fatta di guerre fra piloti di tutte le epoche e di guerre, tristemente famose e purtroppo non sportive. Zandvoort ha il suo circuito già nel 1939, anno della sua inaugurazione. Purtroppo la sua costruzione fu però interrotta dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che rimandò la sua ultimazione al 1948.

Il primo Gran Premio di Formula 1 d’Olanda che si tenne lì fu nel 1952, e ci rimase per trenta edizioni, fino all’ultima nel 1985, e si tenne in maniera regolare, tranne per alcune stagioni (’54, ’56, ”57 e ’78). La particolarità di questo tracciato sta nelle sue curve molto strette, fra cui l’epica Curva Tarzan, che rendono difficile correre per i piloti e principalmente sorpassare. Inoltre, in passato l’Olanda è stata tristemente famosa per la sua pericolosità, che portò alla morte due piloti: Piers Courage nel 1970 e Roger Williams nel 1973. Da allora i piloti chiesero una maggiore sicurezza, ed i lavori furono effettuati allora e sono stati effettuati in questi giorni, ma la pista è e rimane una delle più pericolose ed intriganti della storia.

Lunghezza: 4.307 metri

Curve: 14

Inaugurazione: 1939

Record giro: 1′ 19″ 511

Realizzato da : Max Verstappen, su Red Bull RB8 il 21 maggio 2017 durante un’esibizione.

Il circuito delle prime e delle ultime volte

Chi ricorda o ha sentito parlare di Zandvoort non può che esser felice all’idea del ritorno di uno dei circuiti storici più appassionanti della F1. Questo è un circuito intriso di avventure, di prime e di ultime volte. Ha visto infatti vincere per la prima volta Ascari su Ferrari nel 1952 e fare il bis l’anno successivo, Jim Clark sulla Lotus, ha assistito James Hunt portare a vincere per la prima volta la Heskett nel 1975 e Mario Andretti vincere il GP d’Olanda del 1978 al volante della sua Lotus. é anche tuttavia il circuito delle ultime volte: la sua ultima edizione del 1985 coincise con l’ultima vittoria di Niki Lauda, che proprio qui concluse la sua straordinaria carriera.

Gli occhi di Niki Lauda nel GP d’Olanda del 1985.

Zandvoort è stato teatro di emozioni, come quando Gilles Villeneuve forò la sua posteriore sinistra e fece un giro intero su tre ruote e questo circuito ha visto passare tanti campioni e tanti periodi, come la Guerra Mondiale nell’epoca del Nazismo. Ora si ricomincia da zero: Zandvoort si è svegliato e accoglierà nuove storie e nuove avventure.

Albo d’Oro Gran Premio d’Olanda:

1952 Alberto Ascari Ferrari

1953 Alberto Ascari Ferrari

1955 Juan Manuel Fangio Mercedes-Benz

1958 Stirling Moss Vanwall

1959 Jo Bonnier BRM

1960 Jack Brabham Cooper-Climax

1961 Wolfgang von Trips Ferrari

1962 Graham Hill BRM

1963 Jim Clark Lotus-Climax

1964 Jim Clark Lotus-Climax

1965 Jim Clark Lotus-Climax

1966 Jack Brabham Brabham-Repco

1967 Jim Clark Lotus-Ford

1968 Jackie Stewart Matra-Ford

1969 Jackie Stewart Matra-Ford

1970 Jochen Rindt Lotus-Ford

1971 Jacky Ickx Ferrari

1972

1973 Jackie Stewart Tyrrell-Ford

1974 Niki Lauda Ferrari

1975 James Hunt Hesketh-Ford

1976 James Hunt McLaren-Ford

1977 Niki Lauda Ferrari

1978 Mario Andretti Lotus-Ford

1979 Alan Jones Williams-Ford

1980 Nelson Piquet Brabham-Ford

1981 Alain Prost Renault

1982 Didier Pironi Ferrari

1983 René Arnoux Ferrari

1984 Alain Prost McLaren-TAG Porsche

1985 Niki Lauda McLaren-TAG Porsche

