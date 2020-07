Gran Premio di Formula 1 d’Ungheria 2020: Pronostico e Quote

Nelle prime due gare di questo Mondiale la Ferrari ha mostrato le grandi lacune che la distanziano dagli altri top team.

In Austria la Mercedes si è dimostrata ancora una volta la scuderia da battere anche in questo mondiale di F1 2020 con Bottas che ha vinto la prima gara ed Hamilton che ha dominato il secondo week end.

Dopo la prima gara dove un magnifico Leclerc è riuscito a strappare un fortunato podio arrivando secondo con una grandissima rimonta dal 7° posto è arrivato il disastro nella seconda con entrambe le macchine fuori gioco al primo giro.

L’incidente tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel in curva 3, nel primo giro del Gran Premio di Stiria, dalla visuale di Kimi Raikkonen (foto da: twitter.com)

Il GP di Ungheria si spera porterà dei risultati positivi grazie anche alle novità introdotte sulle monoposto Ferrari che dovrebbero riuscire a garantire un netto miglioramento delle performance su un circuito quello dell’Hungaroring da sempre favorevole alle Rosse.

In un circuito dove sarà difficilissimo superare, le qualifiche di sabato giocheranno un ruolo chiave in ottica gara. Secondo l’Osservatorio Eurobet Hamilton con la sua Mercedes, non dovrebbe avere problemi a partire dalla prima posizione con il 93% delle preferenze dei tifosi, seguito dalla Toro Rosso di Verstappen con solo il 3% e infine da Leclerc al 2%.

La gara di domenica vede, invece, leggermente in rialzo le quote del ferrarista Leclerc!

Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio il favorito per i tifosi rimane Hamilton con l’86% seguito dal giovane talento monegasco Leclerc al 7% e da Verstappen al 3%.

Per il giro veloce cambiano in parte i protagonisti con gli scommettitori che si aspettano Hamilton al 56% seguito però da Norris al 14% e da Vettel al 11%.

Scommetti sulla Formula 1 su Eurobet

Eurobet Scommesse Bonus Benvenuto –*Si applicano Termini e Condizioni – 18+

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Dopo solo due Gran Premi disputati è difficile fare previsioni sulla vittoria finale del Mondiale di Formula 1 2020 ma già si iniziano a vedere le prime differenze.

Hamilton risulta ancora una volta in testa alle preferenze con il 41%, Verstappen al 28% mentre Leclerc – forte di una quota addirittura a 18 – raccoglie il 24%.

Situazione opposta invece per il mondiale costruttori, i tifosi vedono Rosso e con il 57% delle scelte puntano sulla Ferrari vittoriosa sia per la quota particolarmente vantaggiosa sia per la speranza di vederla nuovamente vittoriosa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS